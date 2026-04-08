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從塑膠袋之亂 鑑別施政者膽識

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長（台北市）
嘉義市的塑膠袋單價從20元漲到3、40元，還很難買到。記者陳儷方／攝影
嘉義市的塑膠袋單價從20元漲到3、40元，還很難買到。記者陳儷方／攝影

「危機能夠顯現一個人真正的顏色。」危機管理的這句金句，套用在最近的「塑膠袋之亂」，不難發現台灣的施政正在選票的大旗下，走向眼光隧道化、胸襟狹隘化的雙向擠壓的困境。

美伊戰爭爆發，全球石化供應鏈斷裂，塑膠製品價格暴漲，台灣當然深受其害。塑膠袋、塑膠膜等日常用品短缺，民眾紛紛搶購，超市貨架空蕩蕩，引發「塑膠袋之亂」。在此危機時刻，經濟部長龔明鑫卻只強調產能開足、供應穩定，不敢呼籲全民趁此進行家庭環保運動，大家一起找出藏在倉庫、櫥櫃裡的布製環保袋、環保杯等，為當前國際的氣候變遷危機善盡全球公民責任；或主動減量使用塑膠袋、塑膠杯等，加速推動低碳經濟。

龔部長學者出身，他當然知曉環保和經濟可以雙向並進的道理。為何有知識沒有膽識？這種只為眼前討好民意的應對，暴露了賴政府施政高度嚴重不足的缺失：只顧眼前供應，不思長遠環保轉型。

美國前總統歐巴馬說：「領袖要做民眾想做的事，也要做他該做的事。」他在任內面對金融海嘯，不僅推出紓困方案，更推動《醫療改革法案》，做總統「該做」的事，即使短期不受民眾歡迎。南韓前總統朴槿惠在核電危機時，果斷呼籲節能減碳，帶領全民轉向綠能，奠定國家能源轉型基礎。

施政高度當然不是好高騖遠的空談，更不是只隨民意起伏的民粹。它是站在國家和社會長遠發展的視野，平衡當下需求與未來責任的氣魄；澳洲、日本和歐盟等政府最近都在推動「綠色新政」行動，為何我們缺少這類敢做敢為的政治人物？

危機也是扭轉乾坤的契機。美伊戰爭導致的石化短缺，正是台灣檢視能源與環保政策的良機。奈何當前台灣民主政治，政府處處以選票為考量，政客又畏懼短期民意反彈，瞻前顧後。反觀新加坡，從李光耀時代即強力推動「花園城市」計畫，嚴禁一次性塑膠使用，今日成為全球環保標竿。台灣卻陷選票泥沼，施政淪為「討好遊戲」。

台灣施政短淺化的缺失，隨著朝野政黨兩極對立，愈來愈偏差。台灣去年碳排居亞洲前列，塑膠回收率僅百分之卅，遠落後日本的百分之五十。若不改進，未來石化危機將一波接一波，而且減碳不足導致的出口危機也正在形成，奈何政黨一旦取得政權卻視而不見。

飲鴆止渴，只是治標，且會延誤向上轉型的契機。危機能夠顯露一個人真正的顏色。這顏色不是藍綠白，而是作為政治人物的遠見、胸襟和膽識。台灣的選民啊，別再用膝蓋投票了！

美國 美伊戰爭 經濟部長

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