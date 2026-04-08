別白白浪費這場能源危機

中油本周汽柴油都不漲價。國際油價從伊朗戰爭前的每桶七十美元，漲到一二五美元，漲幅百分之七十八；而台灣在這段時間，汽油每公升漲了三點七元，漲幅百分之十二，原本應該要漲十點五，中油吸收六點八 ，累積吸收金額超過九十億元。

荷莫茲海峽封鎖，是亞洲危機，每天經過的油氣船有九成要運往亞洲。台灣的汽油六成、天然氣百分之卅五以上，也都經荷莫茲海峽進口。專家說，未來伊朗戰爭停戰、海峽開通，但因中東很多煉油廠、天然氣槽被摧毀，油氣價格只會緩降；今年內，油價都在九十美元徘徊，不會回到戰前。

台灣油電緩漲凍漲，看出政府的苦心，盼降低物價衝擊；但政府沒意識到這次能源危機3.0，對未來有深遠影響。

行政院長卓榮泰自詡台灣油價是亞洲最低，但虛名只是讓更多耗電的ＡＩ公司到台灣設廠；腦裡只想凍漲，對民進黨年底的選票有幫助，就不會去看國際油價的漲幅遠超過台灣多倍；很多國家把此事當危急存亡之秋，採激進做法，台灣油電漲幅不高，政府處理能源危機沒有急迫感，民眾也淡定如昔。卓榮泰希望加油的人對中油說一聲謝謝，此阿Ｑ式的自療，看出行政院長格局太低。台灣油氣依賴度高，進口占九成以上，國際油價上漲，台灣凍漲多、民眾漸無感；最後中油、台電的虧損，還是全民埋單。

南韓總統李在明向國會提出中東危機追加預算案，規模一百七十三億美元，包含對民眾的能源補貼、特殊化工關鍵原材料的穩定、企業與創業扶持、加速再生能源開發，以及支援地方政府應對能源危機。世界各國，除了台灣已實施的能源稅負減免、油電凍漲緩漲措施，還有歐盟多國降低高速公路限速、南韓公務車單雙號限行、菲律賓等國減少上班天數及遠端辦公、歐盟印度強制能源配給同時建立透明的特化原料即時媒合平台。這些國家的自主能源都高過台灣的百分之九。

建議政府要有能源中長期規畫：

一、建立多使用多付費的油電累進公式。要台灣的油電價逐步和國際接軌；精準補貼，照顧低收入戶；建立油電多使用多付費習性。

二、因應能源轉型的電動汽車、電動機車、再生能源，目標都沒有達成，政府要嚴格檢討，獎懲並重，步上正軌，才能因應下次能源衝擊。

三、政府的戰略儲備要改建增強。天然氣儲備只夠用十一天，國人感到害怕，不及日本的一半；而汽油儲備一百四十六天，比南韓的二○八天差很多，要擴建增長。

四、快重啟核二、核三。非核家園貽誤台灣十年的能源政策，導致上兆金額浪費；核電是世界潮流，「以電代油，以電代氣」更是風尚，台灣要快步趕上。

五、政府號召各公協會、社會團體、民間組織、大型企業，提出節約能源具體做法，每人一小步，台灣一大步。

第一次能源危機，美國油價翻升四倍，汽油短缺實施配給。耶魯大學學生提出「在家讀書」標語，鼓勵大家過簡樸的生活，讀書提升自我，少用汽油擁抱環保；尼克森政府也提出冬天調降室內溫度，穿毛衣禦寒，減少不必要的燈光等措施對應；後來卡特總統還在白宮架太陽能板。這是民間呼應節約能源很好的例子。

邱吉爾說，永遠別讓一場好的危機白白浪費。值得我們細思。