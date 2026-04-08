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要和平者扮黑臉 替肇禍者撐政權？
國民黨鄭麗文主席訪陸，陸委會昨天表示：希望鄭麗文對大陸領導人習近平當面提出三點要求，包含要求對岸停止對台軍事施壓。
人民要和平，馬英九執政時做到了，包括外交休兵，無飛機繞台等施壓；兩岸交流又可合賺世界錢。現在，握有政權者做不到，更把兩岸關係摧殘殆盡，包括宣稱「境外敵對勢力」，怎麼有臉要求在野黨「當面要求中共停止對台施壓」？肇禍的爛攤子要和平者收拾？要和平者扮黑臉，替肇禍者撐其政權，而肇禍者全贏？
其次，要她要求大陸承認中華民國存在。但中華民國憲法即為一中憲法，賴政府依法當選掌權後，卻又不承認一中憲法。最近，丹麥基於一中政策，與我國無外交關係，也不承認台灣是獨立的國家，就把台灣僑民的國籍註記為中國；綠營不接受此現實，難道就能因而改善與丹麥的關係嗎？賴政府為何不敢要求美國「外交上承認」中華民國？難道畏強凌弱，只知霸凌在野黨？
二○二四大選前，賴清德說若他當總統，兩岸發生戰爭的風險最低；今已權力在握，他還有心想協商和平嗎？綠營除了酸言「要求兩岸和平就是跪求舔共」外，有做什麼促進和平福祉的事、還是只想享受他人掙得的和平庇護？
近日鄭主席在臉書寫：「兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危。我們可以憑藉智慧與努力，共同走出一條和平的康莊大道」等恢弘氣度之言，但就有綠營人士解讀為「北京政府的傳聲筒」。何不學學昔日連戰前往連胡會時，陳水扁總統主動致電連戰：「辛苦了，此行很有意義，祝你順利圓滿」？
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