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執政黨沒能力追求和平 才是悲劇

聯合報／ 孫家瑞／金融業（新北市）

國民黨主席鄭麗文展開任內首次「和平之旅」的前夕，國民黨在社群平台發布廣告，強調「有和平才能躺平」，意即如果兩岸關係和平，年輕人就能安心生活、不必負擔戰爭壓力。

民進黨執政以來始終將「抗中保台」作為宣傳，綠營也時常以「反蔣」做為台派的共識，卻奉行蔣經國總統的「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。

三不政策為一九七九年因應台美斷交而對抗中共的政策，但是時過境遷，兩岸政策勢必要改變，不論是辜汪會談前的「九二共識」或是馬政府時期的「不統、不獨、不武」的新三不政策，都是為了兩岸的長治久安而做的改變。

民進黨政府口口聲聲說中共處心積慮想要消滅中華民國，但中華民國至今仍屹立不搖，靠的不是軍備有多厚實、美國有多靠譜，而是靠著一群「被誤會」、「被曲解」仍願意為了兩岸和平而奔走的人。

民進黨政府懼怕戰爭，寧願披著中華民國的軀殼也不願意宣布台灣獨立，有美國做倚靠，在中華民國與台灣國之間遊走。「先有和平，才能躺平」；先有和平，才能長治久安。

但自古以來中外都是先打一仗才能確保短暫和平，台灣有能力經受一戰嗎？

如果中國大陸沒有關上談判大門，當然要把握時機，因為未必是「不敢打」，而是有慘痛的內戰經驗，深知打仗就是下策。

綠營有人批評國民黨的廣告是「先躺平換和平」，這無疑是錯置概念。沒有能力追求和平的執政黨，無法讓百姓免於恐懼，才是人民的悲劇。

中華民國 蔣經國 民進黨 鄭麗文 國民黨 鄭習會

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