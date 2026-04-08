鄭訪陸 讓台能選擇和平

國民黨主席鄭麗文昨率團赴陸，大陸國台辦主任宋濤接機，預計十日與中共總書記習近平在北京會面。在兩岸關係持續緊繃的此刻，鄭此行能否緩解衝突，為兩岸開啟和平契機，成為國際關注焦點。

從北京角度來看，統一是不可退讓的戰略目標，反獨更被視為底線。在這樣的框架下，對話的本質往往不是在討論「要不要統一」，而是「如何統一」以及「何時統一」。因此，類似鄭習會的互動，對中國大陸而言，更多是一種政治訊號的釋放：只要台灣方面承認某種政治前提，北京仍保留和平處理的空間。

然而，對台灣社會而言，問題遠比這樣的二分法更為複雜。當前民進黨的執政路線以「維持現狀」為名，實際操作卻逐步往「去中化」與「兩國論」傾斜。在此過程中，台灣對外依賴美國安全承諾，對內則強調價值對抗，使得兩岸間的戰略互信幾近歸零。

問題在於，台灣單邊認定的「維持現狀」是否仍然存在？當軍機繞台、軍演常態化、經貿往來逐漸收縮，兩岸現狀早已不是靜態，而是一種不斷被侵蝕的動態。在這樣的情況下，兩岸任何一次高層的接觸與互動，都會被民進黨放大解讀為統戰布局與出賣台灣。

從現實主義角度來看，台灣只有三條路徑：

一是強化對抗路線，進一步與美日安全體系深度綁定，將自身定位為第一島鏈的關鍵節點。這條路徑的代價是兩岸關係持續惡化，戰爭風險上升，但支持者認為這是「以戰止戰」。

二是重啟對話路線，在某種政治模糊空間中恢復溝通，例如回到過去某些各自表述的共識基礎。這條路徑的優勢在於降低衝突風險，但也會面臨內部政治壓力與賣台讓步質疑。

第三則是目前看似最被接受、但也最危險的路徑—戰略模糊下的漂移，既不真正對話，也不完全對抗，在國際局勢與大國博弈之間尋求縫隙，將風險延後處理。短期看似穩定，長期卻最危險，因為它讓台灣在關鍵時刻失去主動權，往往在衝突中被動承受後果，成為大國棋盤上的一顆卒子。

回到鄭習會的象徵意義，它真正提醒台灣的不是誰與誰見面，而是兩岸之間是否還存在可對話的政治基礎？如果連這一點都消失，那麼未來的選項，恐怕就只剩下武力與意志的對決。

和平從來不是口號，而是需要對話鋪陳、政治智慧與相互妥協的結果；戰爭也不一定來自刻意挑釁，更可能源於誤判、誤解與不斷累積的敵意。

台灣當前最大的風險，不是立即的戰爭，而是對戰爭風險的麻木，以及對和平條件的空洞化。當社會只剩情緒動員，而缺乏務實辯論時，「選項」將不再是選擇，而是被動接受的結果。鄭習會所傳遞的真正訊號是，台灣是否還保有「選擇和平的能力」？

戰爭往往不是刻意選擇的結果，而是選項被耗盡後的被動結局。當兩岸之間的對話機制逐漸消失，每一次軍演、每一次政治動員，都在侵蝕最後的緩衝空間。此次鄭麗文訪陸，或許只是歷史長河中的一個片段，但它所揭示的現實卻極為清楚：在當前執政黨義和團式的民粹信仰中，台灣並非沒有選項，而是正在失去選項。