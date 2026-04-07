保留對話空間 鄭習會的務實思考

在台海情勢緊繃、兩岸官方互動停滯之際，國民黨主席鄭麗文赴大陸與中共總書記習近平會晤。與其單純從立場評價此行，不如務實思考在當前局勢下，台灣是否仍應保持多元的溝通管道。

近年兩岸聯繫機制中斷，政治互信不足，區域安全不確定性升高；在此情況下，政黨或民間層級的交流，成為少數仍可運作的互動形式。此類接觸雖不具政策決定力，但在傳遞訊號、降低誤判方面，仍具一定功能。從風險管理角度觀之，完全缺乏溝通，未必比有限度接觸更為穩定。

執政黨對相關交流採取審慎態度並畫定制度界線，行政院長卓榮泰亦提醒不得涉及公權力或政治協議，反映政府對制度分際的重視。然若將在野黨的兩岸互動一概視為負面行為，將壓縮理性討論空間。

在民主體制下，在野黨本具多元政策探索功能；國民黨過去在兩岸交流上累積一定經驗，其互動可在特定情境下發揮補充與緩衝作用。關鍵在於如何在交流與監督之間取得平衡，而非全然否定。

當然鄭習會亦伴隨風險，提示社會應建立更清楚的規範與資訊透明機制，使相關交流在監督下進行。在國際高度關注台海局勢之際，台灣如何處理兩岸關係，亦影響外界對區域穩定的評估；適度維持對話空間並推動多層次交流，有助降低不確定性；反之，若完全排除非官方接觸，情勢恐更趨僵化。鄭習會未必改變現狀，但其意義在於面對複雜局勢，台灣須在安全、原則與彈性之間取得平衡；保留對話空間並強化制度規範，如此方為務實之道。