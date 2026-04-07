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讀家觀點／鄭習會能否帶回農業紅利

聯合報／ 李武忠／農漁經學者（台北市）

鄭習會在即，支持與反對互為激盪，國民黨內亦有雜音。基於當前兩岸關係空前惡化，官方正式溝通管道斷絕，民眾期盼兩岸能和平相處、避免戰亂。常言「見面三分情」，鄭習會至少能重啟兩岸溝通、降低誤判風險，各方亦高度關注能否帶回有利於台灣的實質紅利。

大陸不僅是全球第二大經濟體，更是農產品生產、消費及進口大國，消費力強大，每年生鮮農產品消費規模高達十億噸，亦為許多國家農產品最重要的外銷市場。然貿易深受政治影響，過去兩岸關係融洽，大陸推出多項惠台惠農措施，確實有助於台灣外貿。這些年，台灣執政者積極依美抗中，幾全面切斷與對岸的連結，並企圖降低對大陸市場的依賴。現實是去年台灣對陸、港的出口總額占比雖降為二成六，卻仍享有超過一四○○億美元的高額貿易順差。

大陸官方也一改過去對台灣輸陸農產品的優惠，陸續以檢疫病蟲害、食安或政治等理由，暫停台灣多項農漁產品的進口，並取消鮮水果、蔬菜、水產品等卅四項農產品的進口零關稅待遇，逐漸收回過去給予台灣的優惠。台灣政府雖採取分散市場、補貼外銷、輔導轉型、擴大內需等應對措施，事實上不僅總出口額較二○二○年總出口額低，其他國家增加之總額亦無法彌補大陸市場短缺，致國內經常發生農產品產銷失衡、價格暴跌的慘況，多數農民還是對大陸市場有所期待。

開放觀光和農產品解禁，應是台灣民眾有感的兩大亮點。陸方若能在鄭習會後宣告，台灣外銷大陸農產品可「對接」大陸農產品食用安全管理相關規範，實施從「農田到餐桌」的全鏈條監管、確保食用安全；經大陸官方確認後，同意解除現行遭暫停輸入的台灣農產品，並考慮對取得安全認證、外銷到大陸的台灣農產品，簡化通關流程並實施綠色通道，這會是給台灣農民、貿易商和廠商的一大利多。

若執政黨態度消極，國民黨亦可起帶頭作用，從其主政縣市優先推動，包括：訂定外銷大陸農產品衛生食安暨品質管理要點、設置外銷大陸農業生產專區、全面註冊列管、邀請學者專家駐區輔導、落實生產期間及上市前安全抽檢並登錄在冊、整個產銷供應鏈均可溯源、訂定違規相關罰則等；嚴格把關，用實際行動來爭取大陸官方認可、同意優先開放，為農民爭取實質利益，相信農民也會「投桃報李」。

另外，為紀念這次和平之旅，大陸方面也可選擇透過新科技育成之優質黃豆、小麥或玉米品種贈與台灣，不僅可提高農民收益，也可降低台灣對「黃小玉」進口的高度依賴，讓多數民眾共享和平紅利。

國民黨 大陸 兩岸 鄭習會 農產品 觀光 食安

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鄭習會在即，支持與反對互為激盪，國民黨內亦有雜音。基於當前兩岸關係空前惡化，官方正式溝通管道斷絕，民眾期盼兩岸能和平相處、避免戰亂。常言「見面三分情」，鄭習會至少能重啟兩岸溝通、降低誤判風險，各方亦高度關注能否帶回有利於台灣的實質紅利。

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