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兩岸破冰20年後 期待見證新局

聯合報／ 林承鐸／人民大學台籍副教授（北京市）

二○○五年四月，國民黨連戰主席率團赴大陸「和平之旅」，開啟了兩岸破冰的新頁。當時筆者正於北京大學攻讀博士學位，記得連戰先生在北大演講的那一天，入場名額極其稀缺，最終採取抽籤制，我有幸成為幸運兒、抽中了入場券。當時鄭麗文女士以國民黨發言人身分隨連戰主席訪陸，共同見證這歷史性一刻。那一代政治人物在兩岸僵局中跨出的一小步，對當時在大陸求學、發展的台胞而言，是莫大的振奮與定心丸。

時光荏苒，廿年過去，如今鄭麗文已成為國民黨主席，今將再度率團訪問大陸。身為一名從台灣赴陸求學、畢業後留在北京任教、擔任系主任，並深度參與高等教育發展的台籍教師，今天再以過來人的身分看這廿年的滄海桑田，心中除了百感交集，更多的是對兩岸要和平、要發展、要穩定的深刻期盼。

回顧過去廿年，兩岸交流的紅利並不是一句虛幻的政治口號，而確實改變了成千上萬台灣青年的命運。當年連戰「和平之旅」後，兩岸直航包機從節日走向常態；台生獎學金設立、隨後國民黨執政時期推動大學法修正，實現了學歷採認等。這些政策突破，讓兩岸教育交流進入黃金期，不僅讓更多台灣學子在大陸逐夢，也讓大陸學生得以來到台灣，種下了相互理解的種子。

筆者個人的職涯軌跡，正是這段融合史的縮影；我從一名北大博士生，蛻變為人民大學的教師，並獲得大陸社科項目的支持，這種深度融入體現了「兩岸一家親」。

十多年來，大陸各領域的發展日新月異；最明顯的體察是，現在台灣民眾對大陸的觀感已悄然轉向，從早期對未知的觀望，到現在對參訪大陸的熱中，甚至不少人跨海定居創業。這源自於對大陸發展契機的嚮往。

然近年來兩岸關係陷入嚴峻冰封，對抗情緒取代了合作對話。在如此敏感的時刻，鄭麗文主席選擇率團來訪，不僅展現了政治人物的擔當，更回應了台灣民間希望和平穩定的真實心聲。期待國民黨做為兩岸溝通的重要橋梁，能藉此行進一步推動兩岸青年交流的常態化與制度化，讓台灣青年有機會親自踏上大陸的土地，讓他們在和平的環境中找到自我實現的舞台。兩岸和平非一朝一夕之功，亦非單一政黨之責；誠摯希望台灣各政黨共襄盛舉，響應兩岸和平對話的呼聲。

廿年前，筆者有幸在北京見證了破冰的開端；廿年後，更期待再度見證融合的新局。歷史將會銘記每一位為兩岸和平奔走的身影，並在未來給予公正的肯定。

國民黨 北京 北大 鄭麗文 連戰 和平穩定

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二○○五年四月，國民黨連戰主席率團赴大陸「和平之旅」，開啟了兩岸破冰的新頁。當時筆者正於北京大學攻讀博士學位，記得連戰先生在北大演講的那一天，入場名額極其稀缺，最終採取抽籤制，我有幸成為幸運兒、抽中了入場券。當時鄭麗文女士以國民黨發言人身分隨連戰主席訪陸，共同見證這歷史性一刻。那一代政治人物在兩岸僵局中跨出的一小步，對當時在大陸求學、發展的台胞而言，是莫大的振奮與定心丸。

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