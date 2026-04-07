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願習近平多所經營台灣人心

聯合報／ 鄭紹成／文化大學國貿系副教授（台北市）

國民黨主席鄭麗文今啟程赴大陸訪問，與中共總書記習近平晤面為行程重點，兩人見面後兩岸關係將有何發展？引人關注與重視。而綠營早已開始一系列抹紅言論，如綠委對鄭麗文搭乘陸航班機往返、採訪記者資格、行程安排等均有微詞，甚或將在野黨嚴審軍購條例，上綱為國民黨的「投名狀」。

談判係「給與拿」的藝術，國民黨主席至大陸訪問，若視為兩岸關係談判或溝通之基礎，則吾人可大膽推估國共兩黨皆希望兩岸關係朝和平發展，而非兵戎相向。民進黨以「抗中保台」為主軸，意在期盼兩岸關係交惡，方能鞏固台獨選票基本盤。

鄭麗文身為在野黨主席，可給予北京當局的最大善意或籌碼，即「反對台獨、九二共識、一個中國」之表述，而鄭就任國民黨主席後的發言皆不斷宣示此主軸。北京遵循「聽其言、觀其行」法則審視台灣政界人士，其對台高層勢必認定鄭非虛言，方安排此次「鄭習會」，肯定其「反台獨」主張。

鄭習會是對台灣釋善意的良機，卻非執政黨樂見。鄭麗文在出發前已將在野黨角色與底線全盤托出，其在北京應難再有突破性言論。大陸秉持「來者是客」的待客之道，必是高規格對待；惟習與鄭會面，現場是否會有出奇的「實質利台政策」宣示，或新的口頭善意可期待呢？

回顧兩年前馬習二會於北京，習近平口頭示惠對台灣交流：「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去『祖國寶島』看一看。」此話見諸媒體後，台灣觀光業者莫不翹首以待陸客即將來台的莫大商機，陸客來台觀光卻延宕至今。

其原因在於北京一向謹慎拿捏對話對象尺度，領導人表達「方針」，「政策」與執行面則由負責單位進行。兩年來，大陸對於福建和上海居民來台觀光，均有地方主政官員宣布，惟台灣堅持「小兩會先會商」以致陸方未有回應。因此，鄭習會是否能有更明確的對台優惠宣示，仍掌控在北京當局決策。

只有兩岸官方對官方的對話模式，兩岸關係才可能有具體方向、實質解決方案。分析兩岸高層交往，鄭習會延續馬習會模式，可預期雙方均期盼「交好」；反觀賴總統競選時曾說過要與習吃蝦仁飯、喝全糖珍珠奶茶，僅是選舉話術；一如陳水扁在總統任內參訪金門大膽島，也曾說出邀請對岸領導人喝茶談天之語。民進黨執政期間，對大陸均僅口惠而實不至。

讀史論今，習近平定希望成為結束五代十國亂世、一統中原的趙匡胤，惟賴總統絕非納土歸宋的閩越國主錢九郎。鄭習會後，若習願意對台灣「人心」多所經營，則兩岸關係不致「交惡」；對鄭麗文示好和交好，也代表北京當局對台灣民眾真實的「同胞愛」。期盼鄭習會能使兩岸關係否極泰來、不啟兵戎，民眾安居樂業，幸也！

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兩岸關係是中國人的歷史問題。族群上除原住民很早來台外，十二世紀開始，即不斷有人從閩南地區移入台灣。政治上，中國是人類歷史上從未對外侵略的和平古文明，版圖擴張多因外族入侵後反而融入之故，台灣則是中原皇朝的邊陲。迄明末，鄭成功反清復明失敗、渡海來台；二戰後國民政府光復台灣，蔣中正後因對共黨內戰失利也渡海來台。台灣之於大陸，成為政治地理的緩衝區。

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二○○五年四月，國民黨連戰主席率團赴大陸「和平之旅」，開啟了兩岸破冰的新頁。當時筆者正於北京大學攻讀博士學位，記得連戰先生在北大演講的那一天，入場名額極其稀缺，最終採取抽籤制，我有幸成為幸運兒、抽中了入場券。當時鄭麗文女士以國民黨發言人身分隨連戰主席訪陸，共同見證這歷史性一刻。那一代政治人物在兩岸僵局中跨出的一小步，對當時在大陸求學、發展的台胞而言，是莫大的振奮與定心丸。

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