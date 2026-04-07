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賴總統放輕鬆 快與習共進晚餐

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師（屏縣鹽埔）

國民黨主席鄭麗文七日啟程訪問大陸，出發前並釋出願與賴總統會面的善意，賴政府以及民進黨卻多採取負面態度看待。

回顧二○二三年五月廿八日，時任副總統的賴清德在一場校園「快問快答」中被問到，最想與哪位領導人吃飯？他回答「希望與習近平共進晚餐」，並表示會勸對方「放輕鬆一點」。當年八月受訪時他又說，若有機會與習見面，會請習吃台南蝦仁飯、配全糖珍珠奶茶，做為和平交流象徵。

事隔一年，賴總統當選後，換了位子就換了腦子，竟將自己說過的話忘得一乾二淨，反向關閉所有官方溝通管道，將兩岸關係鎖死，反映出其對兩岸互動的深層矛盾。官方對話中斷、軍事對峙升高之際，為避免戰爭、傳遞兩岸和平發展的訊息，國民黨赴陸交流遂成為不得不的替代性管道。

首先，鄭麗文此行的政治任務係嘗試建立兩岸溝通管道、傳遞和平對話主張以降低敵意氛圍。在官方溝通停滯時，這類交流成為「安全閥」，可減少誤判風險且深具戰略價值；尤其在官方對話機制停擺的情況下，政治人物的民間交流往往成為難得的溝通管道。賴政府若能對鄭麗文訪陸採取「樂觀其成」的態度，不僅不會削弱國家安全，反而能為台灣創造更大的戰略空間與政治彈性。

其次，兩岸官方溝通管道中斷，誤判容易發生，敵意更容易累積。在這樣的情況下，由在野政治人物、學者或民間人士進行交流，可形成「替代性對話機制」。這類交流雖非正式談判，卻可傳遞訊息、測試態度，甚至在危機時發揮緩衝作用。賴政府若能對此抱持開放態度，等於增加了一條降低衝突風險的安全閥。

再者，民主政治的價值之一在於容許不同立場的交流；台灣是民主開放社會，政府應容許不同政黨和政治人物與外界互動。

兩岸缺乏官方互動下，賴政府若對鄭麗文訪問大陸樂觀其成，不僅降低兩岸衝突風險，亦為未來可能對話保留空間。面對緊繃的兩岸關係，賴總統何妨「放輕鬆一點」？待鄭習會後主動邀請鄭麗文主席見面，並盡快實踐當年「與習近平共進晚餐」諾言，為兩岸和平發展鋪路，這才是最具智慧的戰略選擇。

大陸 民進黨 國民黨

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