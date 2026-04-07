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鄭習會利弊 朝野只需靜靜看

聯合報／ 呂蓬仁／退休公務員（彰縣員林）

國民黨主席鄭麗文即將啟程訪陸，「鄭習會」能擦出多大火花？切莫期待太高、過度造神抬舉，畢竟國民黨是無執政大權在手的在野黨，執政權旁落到已冷冰冰了，在野黨黨魁能對兩岸關係有何承諾呢？

抹紅國民黨，是民進黨無能無招中的絕招，國民黨人乖乖待在台灣都會被罵親中賣台了，跑去大陸更是瓜田李下、跳入黃河洗不清。所以鄭麗文二○二六年底選舉前毅然決然登陸「國共高峰會」，是兩岸棋局敗中求勝的奇招？還是藍綠博弈中的一步險棋？後座力實禍福難測，國民黨內態度亦憂喜參半。

另一方面，賴總統不以為然評論鄭習會，「有人認為只要與威權者握手就能換來和平」、「真正的和平從來不是向威權低頭妥協換來的」。但鄭習會究竟是舔共還是破冰，又怎能任憑民進黨來論定？和平固然不能單靠低頭妥協換來，卻也不能靠叫陣挑釁、謾罵激怒得來。

「九二共識」是目前唯一能維繫兩岸溝通交流的通行證，台灣於中美關係，天平兩端砝碼須平衡；鄭習會粉墨登場，終歸是為幾近封閉的兩岸關係開了一扇窗，在野黨持異見者乃至綠營，何妨靜靜看？

大陸 黃河 兩岸

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賴總統：有人認為與威權者握手就能換來和平

大屋頂下／鄭習會的六字潛台詞

經濟日報社論／鄭習會對兩岸經貿交流的啟示

鄭習會 開啟台海和平契機

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兩岸關係是中國人的歷史問題。族群上除原住民很早來台外，十二世紀開始，即不斷有人從閩南地區移入台灣。政治上，中國是人類歷史上從未對外侵略的和平古文明，版圖擴張多因外族入侵後反而融入之故，台灣則是中原皇朝的邊陲。迄明末，鄭成功反清復明失敗、渡海來台；二戰後國民政府光復台灣，蔣中正後因對共黨內戰失利也渡海來台。台灣之於大陸，成為政治地理的緩衝區。

鄭習會利弊 朝野只需靜靜看

國民黨主席鄭麗文即將啟程訪陸，「鄭習會」能擦出多大火花？切莫期待太高、過度造神抬舉，畢竟國民黨是無執政大權在手的在野黨，執政權旁落到已冷冰冰了，在野黨黨魁能對兩岸關係有何承諾呢？

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