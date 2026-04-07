鄭習會利弊 朝野只需靜靜看

國民黨主席鄭麗文即將啟程訪陸，「鄭習會」能擦出多大火花？切莫期待太高、過度造神抬舉，畢竟國民黨是無執政大權在手的在野黨，執政權旁落到已冷冰冰了，在野黨黨魁能對兩岸關係有何承諾呢？

抹紅國民黨，是民進黨無能無招中的絕招，國民黨人乖乖待在台灣都會被罵親中賣台了，跑去大陸更是瓜田李下、跳入黃河洗不清。所以鄭麗文二○二六年底選舉前毅然決然登陸「國共高峰會」，是兩岸棋局敗中求勝的奇招？還是藍綠博弈中的一步險棋？後座力實禍福難測，國民黨內態度亦憂喜參半。

另一方面，賴總統不以為然評論鄭習會，「有人認為只要與威權者握手就能換來和平」、「真正的和平從來不是向威權低頭妥協換來的」。但鄭習會究竟是舔共還是破冰，又怎能任憑民進黨來論定？和平固然不能單靠低頭妥協換來，卻也不能靠叫陣挑釁、謾罵激怒得來。

「九二共識」是目前唯一能維繫兩岸溝通交流的通行證，台灣於中美關係，天平兩端砝碼須平衡；鄭習會粉墨登場，終歸是為幾近封閉的兩岸關係開了一扇窗，在野黨持異見者乃至綠營，何妨靜靜看？