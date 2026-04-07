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願鄭拚和平也守護民主

聯合報／ 林安台／海巡署國際科退休科長（台北市）
國民黨主席鄭麗文將到中國大陸訪問。圖為日前鄭麗文前往慈湖向蔣公獻花致意，並於會後受訪表示，特別藉此向蔣公報告即將啟程的訪陸行程。記者季相儒／攝影
國民黨主席鄭麗文將到中國大陸訪問。圖為日前鄭麗文前往慈湖向蔣公獻花致意，並於會後受訪表示，特別藉此向蔣公報告即將啟程的訪陸行程。記者季相儒／攝影

兩岸關係是中國人的歷史問題。族群上除原住民很早來台外，十二世紀開始，即不斷有人從閩南地區移入台灣。政治上，中國是人類歷史上從未對外侵略的和平古文明，版圖擴張多因外族入侵後反而融入之故，台灣則是中原皇朝的邊陲。迄明末，鄭成功反清復明失敗、渡海來台；二戰後國民政府光復台灣，蔣中正後因對共黨內戰失利也渡海來台。台灣之於大陸，成為政治地理的緩衝區。

在這塊美麗島嶼上，西班牙、荷蘭等歐洲列強暫時來台，各自占據部分作為往大陸發展的跳板。直至清末，日本占領台灣，殺害抵抗日本的漢人與原住民四十萬人，是台灣歷史上未有的悲劇。之後日本採歐洲殖民方式統治，台灣人並非日本國民、只是奴隸。經五十年殖民統治，新生代被教育成天皇至上、認賊作父，與中土產生認同差距。

日本戰敗後，日本軍國主義者仍夢想著台灣。近者如日相高市早苗宣稱「台灣有事即日本有事」；數十年來，台獨也是日本軍國主義者暗中支持的目標。台獨實為「外來政權」欲竊占台灣而扶植的叛亂團體。民進黨設台獨黨綱，在民主選舉中鼓吹仇中，於是族群對立、社會及家庭撕裂。蔣中正於民國卅九年起於台灣推動地方自治選舉，卻給後來台獨提供了分裂族群的養分，恐是始料未及。

民國七十六年，蔣經國總統開放兩岸來往，政治上緩和，但兩岸關係緩和實不利於台獨發展。民進黨執政不斷刺激中共，蔡英文、賴清德執政後台海情勢更為險峻，共軍機艦繞台常態化，台海被外媒稱為「世界上最危險地區」。國民政府來台後數十年期間，台灣人原享有安和樂利的生活，為何要被台獨操弄而失去和平、變成戰場？

戰爭不是某國攻擊某國才開始，而是開始於某國把研究出來的陰謀策略端上辦公桌時。俄烏戰爭是俄國發動的？還是拜登與澤倫斯基在小會議室裡發動的？現在台獨政府崛起，出現了鄭麗文來推動兩岸和平，她主張九二共識、反對台獨、堅持和平。

身為台灣人都應維護台灣權益，兩岸如能和平互動、維護現狀、反對台獨、不要戰爭，是大家最期望的。若有朝一日兩岸走向統一，兩岸政治制度不同，也必須維護台灣人的權益。

如今鄭麗文赴陸、「鄭習會」即將登場，請鄭麗文務必考慮，在兩岸政治互動上，定須護持台灣民主、保護言論自由、台灣有參加國際活動的空間；在台灣內部要宣傳，統獨問題留給歷史、當前要在中美之間獲取台灣的最大利益。

在此也呼籲大陸當局，維持中華民族歷代的和平精神與仁者之治，切勿採武統方式，也須尊重中華民國是中國人推翻滿清帝制後所建立的「共和國」。

台灣人就是中國人，再次呼籲：台獨是毒，兩岸要和平不要戰爭。

台獨 台海 大陸

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