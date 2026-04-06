陣前換將 川普重創美軍軍魂

日前美軍Ｆ－15Ｅ在伊朗上空遭擊落，兩名機組員彈射逃生，其中一名第一時間就由美軍啟動搜救行動成功獲救，另一名則下落不明，昨天川普稱已成功營救該名機組員。此次川普應慶幸「僥倖」救援成功，看看兩次救援失敗的案例：一九八○年營救德黑蘭大使館人質失敗，八名美軍喪生；一九九三年索馬利亞首都救援失敗，十八名美軍犧牲。川普說「這是美國軍方史上首次在敵軍境內深處救出兩名美國飛行員，我們絕不會拋棄任何美國戰士」，但川普真的尊重這些專業的「美國戰士」？

近日美國戰爭部長赫塞斯要求陸軍參謀長喬治將軍辭職並立即退休，另有兩位陸軍將領與喬治一同被撤職，他們分別是陸軍訓練與轉型司令部司令霍德內上將、陸軍隨軍牧師長格林少將。這種不尊重、羞辱軍方將領的「陣前換將」，凸顯川普及赫塞斯對美以伊戰爭的決策荒謬無知、被以色列牽著鼻子走，不相信軍方專業，明知飛彈消耗已超出負荷，卻不聽軍方建議；中東地區軍力不足，從全球抽調兵力，犯了逐次投入兵力的兵家大忌。

一名官員說在戰爭期間解職將領「簡直瘋狂」，嚇壞軍方高層。陸軍第八十二空降師將部署至中東，陸軍同時正在負責整合防空與飛彈防禦系統。「一名四星上將正積極將裝備與人員送往戰區，以保護美軍，你卻在戰爭期間解雇他？」

赫塞斯自去年一月上任以來，以不名譽方式解雇十多名高級將領，這次陣前拔官再次證明美軍的決策不受重視，只相信政治忠誠的將領。此似乎是川普和赫塞斯發展出的「美軍忠誠度測試」，美國軍制的「新規則」是政治服從先於專業中立。讓人懷疑美國的軍事決策，還能否基於專業判斷？

美軍、美元、全球輿論控制，是美國對外戰略的利器，軍事向來是決定性的支撐力量。川普和赫塞斯的行為與言論，代表政策方向的轉變，如此公開羞辱及威脅美軍將領、重創美軍的榮譽與軍魂，直接影響全球美軍戰力，美軍未來將不知為何而戰、為誰而戰。未來美軍整體走向是順服政治；還是守護憲法、發揮專業，堅持軍人的榮譽和軍魂？

去年九月廿五日，赫塞斯宣布美軍將領下周在維吉尼亞州的一個海軍陸戰隊基地緊急集結，但未說明原因。大約有八百名將軍分布在美國和其他數十個國家及時區，近幾十年全球各地的指揮官首次在如此短的時間內被召集。川普一開場便警告：「如果你不喜歡我說的話，可以離開；不過，你的軍階和前途也就到此為止。」赫塞斯更在演說中表示：「如果我今天說的話讓你們心灰意冷，那麼你們應該體面地辭職。」

美軍機組員獲救，未被伊朗抓捕，美國或許欣喜，但綜合以上種種讓人不由感嘆：如果川普尊重專業，就不會讓美軍陷入這種危境！