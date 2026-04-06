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詐騙轉型…以AI對抗AI 科技與治理競賽

聯合報／ 陳擷安／科技集團法務（台北市）

詐騙手法正快速進化，過去常見的電話詐騙與機房操作，已逐漸被網路釣魚與ＡＩ詐騙取代。詐騙已從單一手法，轉變為結合社群平台、即時通訊與人工智慧的複合型犯罪。

詐騙模式的核心轉變在於從主動騷擾轉為精準誘導。過去詐騙電話是隨機撥打，成功率低但成本也低；如今網路釣魚則透過社群廣告、假投資社群與假網站，精準鎖定特定族群。加上ＡＩ可以生成高擬真的文字、圖片甚至語音，使詐騙訊息更具可信度。受害者往往不是被騙，而是被一步步引導進入精心設計的情境。

詐騙產業鏈已高度分工與數位化。從流量取得、話術設計、資金轉移到洗錢管道，形成完整生態系。部分詐騙集團甚至利用跨境伺服器與加密通訊，使追查難度大幅提升；犯罪成本持續下降、規模持續擴大。ＡＩ技術的語音仿冒可以模擬親友聲音進行詐騙，生成式ＡＩ可快速製作假投資報告與假新聞，甚至打造完整的虛假人物與公司。這些技術降低了詐騙門檻，使更多人能進入詐騙市場，也讓辨識難度大幅提升。

這已是國家級的數位安全議題，政策上應強化跨部會整合，將詐騙防制從單純警政問題，提升為結合金融監管、通訊管理、數位平台治理的整體戰略；建立即時異常交易的攔截機制、強化第三方支付監管，並要求平台業者對詐騙廣告負起更高責任。

科技防詐方面，政府可推動ＡＩ對抗ＡＩ的策略。透過機器學習模型即時偵測詐騙訊息、異常帳號與可疑交易；同時與電信、金融機構合作建立聯防系統，在資金轉移初期即攔阻。目前許多詐騙行為遊走於法律邊界，例如假投資社群與資訊誘導，難以即時認定違法；未來應針對數位詐騙制定專法，明確規範平台責任、廣告審查與跨境合作機制。

當詐騙變得更像真實世界，防詐能力也必須同步升級。

這場詐騙轉型，本質上是一場科技與治理的競賽；當犯罪利用技術快速進化，制度與社會的辨識能力若無法跟上，受害者只會持續增加。在新型數位詐騙戰爭中，能否建立一套足以洞察、應對風險的防護體系，才是真正的挑戰。

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