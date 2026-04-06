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快閃投放…AI詐騙升級 打詐速度跟不上

聯合報／ 林書立／銘傳大學犯罪防治系助理教授（新北市）

「追蹤『增粉』送禮」的詐騙訊息，是近期Threads平台上的熱門話題，虛擬且大量出現的超商、大賣場美女帥哥店員，發布Threads「限時鬼貼」（Ghost Posts），佯稱其「受店長壓力」必須增長Threads平台粉絲，加入追蹤即可領收贈品，受害超商如7-11已緊急澄清非官方活動，提醒民眾切勿點擊不明連結。刑事警察局一六五專線立即依據詐欺危害防制條例，通知社群媒體平台應於廿四小時內下架；若未配合下架，可罰二五○萬元以上、二五○○萬元以下罰金。

但實際情形是，社群平台沒事做，因為「限時鬼貼」廿四小時後即自動消失，然後再重新上傳數百則，因為詐欺集團不但利用ＡＩ設計影音圖文，更利用ＡＩ代理人程式進行投放。Threads平台的「限時鬼貼」類似ＩＧ或臉書的限時動態，特色內容僅限關注者查看，且互動資訊不公開，旨在打造更私密的短暫互動。詐騙的目標是「到大池塘打水」，把被害者打包到ＬＩＮＥ封閉群組進行信任情緒培養。

今年的網路詐騙利用視覺與味覺衝擊，在Threads引發熱烈討論並衝出流量；大量運用ＡＩ生成的虛擬店員以「店員有難」為訴求，成功吸引年輕族群的心理關注。還有貼心的ＡＩ假醫生，瞄準中高齡者、假借關懷健康推銷不明藥品；專業的ＡＩ假醫美，針對熟女推出「美白瘦瘦針」；ＡＩ製造的偽發票中獎通知，則假冒超商電子郵件通知「小額發票中獎兌換」。種種跡象顯示詐騙集團已走向科技經營來「殺撲滿」，製作ＡＩ文案、抓準被騙心理學，透過社交工程進行現實的大量投放。

詐騙已利用ＡＩ改造升級，甚至ＡＩ代理人如「小龍蝦」等，也已可輕易自動協助詐騙、生成更多假帳號，鎖定「追蹤送贈禮」，利用贈品卸除「防詐五不」：不接、不聽、不點、不傳、不信，閱聽者看見網路帥哥美女有難則立刻棄甲，點讚、追蹤、開「小鈴鐺」，傳送個資和帳號。

政府打詐已讓詐騙被害金額大幅下降，但「打詐儀表板」每日詐騙件數仍居高不下，因為現代網路詐騙高度利用ＡＩ擴大覆蓋面，廿四小時騙完就跑，成為詐騙新趨勢。詐欺危害防制條例須依據詐騙手法的新變化而調整，否則只是累壞執法人員、餵飽詐騙產業而已。

Threads AI 打詐 詐騙 社群 超商 粉絲 IG LINE 臉書

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