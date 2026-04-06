讀家觀點／農藥焦慮下的消費陷阱

「吃得安心」逐漸成為現代家庭共同的焦慮，市場也敏銳地嗅到其中的商機。美國環境工作組織（ＥＷＧ）近日公布「二○二六年農產品農藥購物指南」，指出菠菜、甘藍、草莓等蔬果的農藥殘留風險相對較高，相關資訊迅速引發社會關注。然而，值得我們深思的是，面對食品安全疑慮，市場並未朝向更透明、更科學的方向發展，反而充斥著各式標榜「解毒」、「消毒」、「去除農藥」的臭氧清洗產品，將消費者的不安轉化為一筆筆看似合理、實則未必需要的消費支出。

這類商品之所以具有吸引力，不僅因為它提供了便利的解決方案，更由於它回應了人們追求安全的心理需求。然凡是訴求安心的商品，都更應接受科學與法規的嚴格檢驗，而不能僅依賴廣告話術建立信任。現行法規並未允許臭氧做為食品清潔的主要消毒成分；換言之，市面上宣稱可用於蔬果「消毒」或「去除農藥殘留」的臭氧設備，其行銷說法本身即具有高度爭議，甚至觸及法規邊界。

更值得警惕的是，這類產品不僅未必有效，還可能帶來新的健康風險。臭氧具有強氧化性，國際間對其使用早有嚴格限制。美國環境保護署（ＥＰＡ）已明確指出，不應在有人活動的室內空間使用臭氧設備；美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）亦對臭氧濃度設有嚴格上限。若在居家環境中使用相關設備，特別是在通風不良的空間內，臭氧濃度極可能對人體有害，對呼吸道、肺部乃至整體健康造成威脅。這種「為了安心而購買，卻可能因此承擔新風險」的現象，正是值得社會警惕的消費陷阱。

更高層次的問題在於整體監管與治理。蔬果農藥殘留長期存在，顯示源頭管理、農業輔導、市場監測仍有持續強化的必要；另一方面，若主管機關對於誇大甚至不實的產品宣傳，未能積極查核與適時處理，等於讓錯誤資訊持續在市場上流通。依消費者保護法、公平交易法的基本精神，業者不應為虛偽或引人錯誤的表示，也應確保商品具備合理、可期待的安全性。然當「科技清洗」、「高效分解」、「全面去除殘留」等字眼大量出現在宣傳中，相關規範是否有真正落實？

面對蔬果農藥殘留問題，社會不能再被錯誤引導；當務之急不僅應加強農藥殘留抽驗，更應從源頭管理、農業輔導與資訊透明著手，降低農產品進入市場前的風險，對於誇大功效或誤導消費者的產品宣傳也要積極執法。任何無法充分驗證的效果，都不應包裝成「安心保證」、藉由模糊語言誤導消費者。

消費者有必要重新建立對風險的理性認知。農藥殘留問題固然值得重視，但並非只能依靠高科技設備來處理；透過正確清洗方式、選擇來源清楚的農產品等，才是更務實也更可持續的做法。將希望寄託於來路不明或功效未經證實的產品，不但未必能降低風險，反讓自己陷入另一層不必要的暴露之中。食品安全不能建立在未知恐懼與行銷話術上，任何標榜「高效去農藥」的商品，社會大眾都應以更審慎的態度檢視，而不是輕易埋單。