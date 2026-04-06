為離去的家人整理遺物…清明斷捨離 探索新生活

今年的清明季節與過往雨紛紛的情景不同，連日來北部地區電閃雷鳴、傾盆大雨，不禁令人想起半個多世紀前，那個閃電交加、淒風苦雨，蔣中正總統逝世的那個清明節凌晨，是日正逢國人前往墓園清理、追憶先人的日子。這個延續了一千多年的傳統，如今除了掃墓追思外，我們還能做什麼？

日本雜物管理師山下英子，在她那本著名的暢銷書《斷捨離》中，分享她自己如何從瑜伽過程中，領悟「斷行、捨行、離行」三者中的道理；後來發展出一個以「斷絕不需要的東西」、「捨去多餘的廢物」及「脫離對有形及無形東西的執著與依賴」的新觀念，推動人們從生活中「斷捨離」。這樣的新主張，在日本很快地掀起一陣「減法」生活熱潮。

山下女士主張，人一生中追尋的，不過是希望維持一種「平衡」狀態。現代社會中，每個人家裡囤積的各類物品，大多只是自己心中「執著的影像」，人們卻因此花費許多時間、空間、金錢和精力，去收集、囤積與整理，對這些儲物習慣可能造成的身心影響卻毫無所悉；時間一久，身心負擔變得格外沉重，甚至失衡。

雖然許多喜歡以「收集」為嗜好的人們不一定認同「斷捨離」，山下女士卻認為「收集」本身並非全然沒道理，問題是收藏者能否清楚明白自身行為背後的原因，是喜歡這些東西？還是純粹喜愛「收集」這件事？畢竟一個人若只是想透過「收集」來肯定自我存在的價值、填滿心靈的空虛與不安，那麼不論收集了多少物品，都無法填補內心的空虛與缺憾。她建議人們應趁早實行「斷捨離」，捨去有形物品與無形的內心枷鎖；收集囤積的時間愈長，心裡的不安與愧疚可能愈加強烈，終至難以自拔。每個人都要誠實面對人生課題，以取得身心平衡。

近年來有些家庭，清明節除了掃墓祭祖之外，開始了不一樣的斷捨離行動。筆者認識的一些友人，面對家中長輩過世，恭敬地處理先人遺物。遵循長輩生前的節約及環保理念，由子孫親自、逐一清點這些長輩從年少到白頭留下的物品，避開坊間搬家公司制式化的廢棄物處理模式，讓這些滿懷家庭過往溫馨記憶的物件，得以讓後人重新溫習。從物品分類打包，到詢問二手店或籌建私人圖書館的朋友們；甚至替老人家生前愛騎的單車、親手釀製的青梅酒，一一找到合適的新主人。

在慎終追遠的日子裡，為離去的家人整理遺物、從「儲物癖」等收集習慣解脫出來，「斷捨離」或許是清明時節的另一種新生活起點。