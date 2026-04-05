快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

聽新聞
0:00 / 0:00

除了補貼 政府還會什麼？

聯合報／ 賀陳旦／交通部前部長（台北市）

伊朗戰事不停，對台灣的衝擊有多方面，賴總統從能源進口吃緊，藉以號召恢復核電，引發社會大肆批評，猛烈程度恐怕賴總統自己也沒料到。

戰爭的其他影響，我們的因應倒是沒有意外。國際油價飛升，國內油電立刻要漲，一番審議後，如同以往，政府只同意油價略漲，其餘都還是由中油和台電吸收。而所謂業者吸收，就是全民埋單，就是圖利使用者吧！

近期總統府環境變遷會議中，兼顧能源的減碳更形挑戰，汽機車電動化進度落後成為話題（去年汽車應有百分之十，只達百分之九；機車電化該百分之廿，只到百分之七），政府的反應卅五年如一貫：增加補貼減稅

目標落後就喊擴大補貼，已經是政府典型反應，麻木到不問效果也不講配套。

同樣的補貼政策，電動機車在五、六年前曾經占新購車總數百分之十九以上，近來卻節節下降，只剩百分之五。為什麼？

當目標長期落後，少了鬥志，只會制式反應。更糟糕的是拿虛數搪塞，暫時躲過指責。上述未達標數字去年十二月廿四日交通部發表時，還有另一段：電動公車的表現。依二○五○淨零大計，政府最早承諾的（不是內部參考）是二○二五年電動公車要有百分之卅五（約三千六百輛）。去年年底交通部說：「已上路的二二一五輛，籌備中的二○四六輛，總和有百分之四十點八，超越百分之卅五目標…」（籌備中的車隊也算達標？）

往者已矣！該努力的是下一個目標年：二○三○，汽車要新售百分之卅；機車百分之卅五至五十；公車是百分之百電動化！

看來極為挑戰，一定要想補貼以外的作法。

選擇交通工具，是個人生活所需，是一種消費行為，可也還有共同行為後的社會效應。光強調補貼，就只在消費選擇與國民計較，一定難討好每個人。就機車而言，政府就算撥錢付了油和電車的買價價差，也補不來長期維護。一定要喚起另一塊選擇，共同行為後的公共代價！

例如繞著「健康」大題目，油車的汙染和排碳。南高兩都民眾肺癌領先其他都會，油車使用率是源頭之一。要不要先針對公立停車場，預告逐年優先開放電動車。同時，鼓勵私有大樓地下停車場也這樣做，可減部分房屋稅。進一步，對市場、醫院和學校附近禁停油車。

又可以有「交通安全」大訴求，電動機車能在速限和運距加上限制。讓代步用的都市型機車，和油車區分開來，前者的電池功率小，但全球應用廣，擺脫紅色供應鏈自行研發機會大。政府可啟動新一波國發基金資助國產電動機車。

交通部主管交通（行為），只在違規與否管理用車人，太被動也自綑手腳。要是和其他部會合作，高舉「健康」、「安全」和「產業契機」國家大旗，一定可以大聲倡議，精準補貼，信心達標！

電動機車 減稅 補貼 美伊戰爭 賴總統

延伸閱讀

打伊朗其實是陰謀？專家：戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

油氣雙漲…通膨達2%警戒線 專家：很快看到

推廣電動機車 政策成效不彰

經濟日報社論／油價補貼是解藥還是毒藥？

相關新聞

詐騙轉型…以AI對抗AI 科技與治理競賽

詐騙手法正快速進化，過去常見的電話詐騙與機房操作，已逐漸被網路釣魚與ＡＩ詐騙取代。詐騙已從單一手法，轉變為結合社群平台、即時通訊與人工智慧的複合型犯罪。

快閃投放…AI詐騙升級 打詐速度跟不上

「追蹤『增粉』送禮」的詐騙訊息，是近期Threads平台上的熱門話題，虛擬且大量出現的超商、大賣場美女帥哥店員，發布Threads「限時鬼貼」（Ghost Posts），佯稱其「受店長壓力」必須增長Threads平台粉絲，加入追蹤即可領收贈品，受害超商如7-11已緊急澄清非官方活動，提醒民眾切勿點擊不明連結。刑事警察局一六五專線立即依據詐欺危害防制條例，通知社群媒體平台應於廿四小時內下架；若未配合下架，可罰二五○萬元以上、二五○○萬元以下罰金。

讀家觀點／農藥焦慮下的消費陷阱

「吃得安心」逐漸成為現代家庭共同的焦慮，市場也敏銳地嗅到其中的商機。美國環境工作組織（ＥＷＧ）近日公布「二○二六年農產品農藥購物指南」，指出菠菜、甘藍、草莓等蔬果的農藥殘留風險相對較高，相關資訊迅速引發社會關注。然而，值得我們深思的是，面對食品安全疑慮，市場並未朝向更透明、更科學的方向發展，反而充斥著各式標榜「解毒」、「消毒」、「去除農藥」的臭氧清洗產品，將消費者的不安轉化為一筆筆看似合理、實則未必需要的消費支出。

為離去的家人整理遺物…清明斷捨離 探索新生活

今年的清明季節與過往雨紛紛的情景不同，連日來北部地區電閃雷鳴、傾盆大雨，不禁令人想起半個多世紀前，那個閃電交加、淒風苦雨，蔣中正總統逝世的那個清明節凌晨，是日正逢國人前往墓園清理、追憶先人的日子。這個延續了一千多年的傳統，如今除了掃墓追思外，我們還能做什麼？

陣前換將 川普重創美軍軍魂

日前美軍Ｆ－15Ｅ在伊朗上空遭擊落，兩名機組員彈射逃生，其中一名第一時間就由美軍啟動搜救行動成功獲救，另一名則下落不明，昨天川普稱已成功營救該名機組員。此次川普應慶幸「僥倖」救援成功，看看兩次救援失敗的案例：一九八○年營救德黑蘭大使館人質失敗，八名美軍喪生；一九九三年索馬利亞首都救援失敗，十八名美軍犧牲。川普說「這是美國軍方史上首次在敵軍境內深處救出兩名美國飛行員，我們絕不會拋棄任何美國戰士」，但川普真的尊重這些專業的「美國戰士」？

西方社群瘋中國 軟實力代際重構

近期TikTok與Instagram上流行起一股新風潮：許多西方年輕人開始模仿中國人的生活方式—早起喝一杯溫開水、回家換上拖鞋、睡前用熱水泡腳、周末練習八段錦。他們還為這股潮流取了一個名字：Chinamaxxing，意思是「極致中國化」。就連ＢＢＣ也注意到此現象，於上個月發布「為何西方社群掀起中國化熱潮」相關報導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。