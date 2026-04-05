除了補貼 政府還會什麼？

伊朗戰事不停，對台灣的衝擊有多方面，賴總統從能源進口吃緊，藉以號召恢復核電，引發社會大肆批評，猛烈程度恐怕賴總統自己也沒料到。

戰爭的其他影響，我們的因應倒是沒有意外。國際油價飛升，國內油電立刻要漲，一番審議後，如同以往，政府只同意油價略漲，其餘都還是由中油和台電吸收。而所謂業者吸收，就是全民埋單，就是圖利使用者吧！

近期總統府環境變遷會議中，兼顧能源的減碳更形挑戰，汽機車電動化進度落後成為話題（去年汽車應有百分之十，只達百分之九；機車電化該百分之廿，只到百分之七），政府的反應卅五年如一貫：增加補貼和減稅。

目標落後就喊擴大補貼，已經是政府典型反應，麻木到不問效果也不講配套。

同樣的補貼政策，電動機車在五、六年前曾經占新購車總數百分之十九以上，近來卻節節下降，只剩百分之五。為什麼？

當目標長期落後，少了鬥志，只會制式反應。更糟糕的是拿虛數搪塞，暫時躲過指責。上述未達標數字去年十二月廿四日交通部發表時，還有另一段：電動公車的表現。依二○五○淨零大計，政府最早承諾的（不是內部參考）是二○二五年電動公車要有百分之卅五（約三千六百輛）。去年年底交通部說：「已上路的二二一五輛，籌備中的二○四六輛，總和有百分之四十點八，超越百分之卅五目標…」（籌備中的車隊也算達標？）

往者已矣！該努力的是下一個目標年：二○三○，汽車要新售百分之卅；機車百分之卅五至五十；公車是百分之百電動化！

看來極為挑戰，一定要想補貼以外的作法。

選擇交通工具，是個人生活所需，是一種消費行為，可也還有共同行為後的社會效應。光強調補貼，就只在消費選擇與國民計較，一定難討好每個人。就機車而言，政府就算撥錢付了油和電車的買價價差，也補不來長期維護。一定要喚起另一塊選擇，共同行為後的公共代價！

例如繞著「健康」大題目，油車的汙染和排碳。南高兩都民眾肺癌領先其他都會，油車使用率是源頭之一。要不要先針對公立停車場，預告逐年優先開放電動車。同時，鼓勵私有大樓地下停車場也這樣做，可減部分房屋稅。進一步，對市場、醫院和學校附近禁停油車。

又可以有「交通安全」大訴求，電動機車能在速限和運距加上限制。讓代步用的都市型機車，和油車區分開來，前者的電池功率小，但全球應用廣，擺脫紅色供應鏈自行研發機會大。政府可啟動新一波國發基金資助國產電動機車。

交通部主管交通（行為），只在違規與否管理用車人，太被動也自綑手腳。要是和其他部會合作，高舉「健康」、「安全」和「產業契機」國家大旗，一定可以大聲倡議，精準補貼，信心達標！