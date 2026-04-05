戰火中透露 台灣能源轉型良機

賴清德總統日前宣布「核二、核三具重啟條件」，行政院發言人以「二次能源轉型」呼應。在此同時，中東戰火造成天然氣與石化原料供應受阻，導致天然氣價格飆漲、塑膠袋成本市場缺貨，暴露台灣仰賴石化能源的脆弱。

假使賴政府果真能繼蔡政府的「第一次」之後迷途知返，這趟比較像兜圈的轉型，所耽誤掉的機會和帶來的損害，恐怕也就沒人會再追究。

如今執政者最明智，同時也是傷害台灣最小的作為，便是學習日本高市首相和多位國家領導者：坦誠面對真相，務實採取行動。

擁有世界第三大石油儲備的日本，儘管於二○一一年遭受福島慘案，已陸續重啟既有的一些核電廠，恢復到亞洲領先地位。高市首相並誓言要達到能源自主百分百，其中大部分透過核能。

接著需要問的是，台灣除了復核，再來的轉型當中其餘占絕大部分比例的，火電和再生能源，怎麼辦？

對於賴政府，這次戰火正好提供了，為台灣能源和環境困境找到出路的良機。一方面台灣顯現在塑膠袋與垃圾氾濫的消費文化，得以有機會趁勢扭轉，同時能源轉型成功不可或缺的能源效率，可善加整合到系統當中。

台灣眼前面對的現實是，目前仰賴近百分百進口的化石燃料發電，占逾八成。政府最迫切且有效的回應，便是力圖減輕對其依賴。

最近世界銀行的報告特別強調亞洲的再生能源潛力，指出當中有百分之九十七尚待開發。如此可加速潔淨能源轉型，強化競爭力和能源安全。而這也正是台灣順勢，擴大轉向再生能源的最佳時機。

然而，必須提醒的是，能源轉型原本就在於減少需求、能源效率、幫助弱勢家庭，以及加速潔淨和分散電力。

過去台灣經歷的慘痛教訓和當前的國際情勢已清楚告訴我們，因循既有政策和做法，接下來的任何大型風、光發電計畫，不僅都將徒增成本與不確定性，更會加深社會反感，乃至斷送台灣整體潔淨再生能源前途。而所導致的環境與健康等代價，以及台電虧損靠納稅錢補貼，皆需由全民乃至後代承擔。

如今要轉型，也唯有脫離既有政策。亦即未來再生能源發展，不能僅著眼於擴充、衝業績數字，尚須同時在結構上，顧及確保轉向一套具能源效率，以及符合公平正義，能惠及全體人民的再生能源電力系統。

儘管能源效率是維繫能源安全和轉型成功的重要工具，且常被比喻成是較易採摘的「低垂果實」，然過去在政策上對其提供的誘因，卻明顯不足。

另一方面，相較於再生能源，能源效率相關技術，自早年能源危機以來所持續累積的研發成果，已經相當充足、成熟，只待選用。此有賴政府訂定長遠且具強制力的標準。其落實不僅可直接為用戶省下電費，並能幫電力公司降低支出。

為隨時可能來臨的下一個能源危機，做好準備，能源節約與效率，是最大、最不傷本、最安全且能最快收效的工具。大家幫忙落實的第一步：車開慢一點；把不會對任何人帶來任何好處的電器，關掉。