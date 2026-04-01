讀家觀點／導入永續揭露制度 應適度放緩

近年全球企業治理的重要議題之一，是如何揭露氣候與永續相關資訊。二○二三年國際永續準則委員會（ＩＳＳＢ）發布ＩＦＲＳ S1與S2兩項準則，建立全球企業永續揭露的重要框架。台灣亦積極與國際接軌，規畫自二○二六至二八年間分階段實施，並要求上市櫃公司在二八年全面採用ＩＦＲＳ永續揭露準則，政策速度比歐美日韓更為積極。

然而，永續揭露制度並非單純會計或資訊揭露問題，而是與國家能源政策、產業結構與地緣政治密切相關。俄烏戰爭爆發後，歐洲面臨能源供應不穩與價格飆升壓力，能源安全迅速取代減碳政策成為優先議題。多國被迫重新啟用化石燃料或延長核電使用年限，也開始重新評估永續政策的推動方式與節奏。美以伊戰爭致荷莫茲海峽幾被封鎖，更顯示能源安全的重要。

歐盟的簡化套案，將企業永續報導指令（ＣＳＲＤ）適用對象減少百分之九十以上，僅針對員工超過一千人以上的大企業，並將第二、三波企業的適用時程延後至二○二八年，以減輕中小企業的壓力。德國政府在ＣＳＲＤ轉化為國內法律的過程中態度相當審慎，並建議延後適用時程與縮小適用範圍。特別是企業揭露供應鏈碳排放（Scope 3）將帶來巨大的資料蒐集與管理成本，因此應採取更為務實與漸進的政策推動方式。

法國是核能大國，策略則是由政府積極與企業界合作，建立輔導與支援機制。例如政府透過金融監理機構與產業協會，提供企業永續揭露的技術指引與培訓資源，並協助企業逐步建立氣候風險評估能力。

美國在川普總統主政後，永續政策大幅轉變，二○二五年美國證券交易委員會撤回企業氣候揭露規定，各州政策不一，顯示永續揭露制度在全球陷入調整與摸索階段。

在亞洲，日本與韓國的政策設計更為審慎。日本目前規畫先由大市值的上市公司導入永續揭露制度，再逐步擴大適用範圍。對於中小企業以「支援為主，法規為輔」，其適用時程仍在討論中。韓國雖已制定與ＩＦＲＳ一致的永續揭露準則，但實施時程仍未確定，仍在觀望中。

台灣目前規畫二○二八年全面導入ＩＦＲＳ永續揭露準則，時程與適用範圍甚為積極，雖展現接軌國際的決心，但在全球政策不斷調整的情況下，也需重新思考推動節奏。

台灣經濟高度依賴出口，並深度嵌入全球供應鏈。國際永續揭露制度中最具挑戰性的部分，是要求企業揭露供應鏈碳排放（Scope 3）。這項揭露涉及整個供應鏈的排放資料，其蒐集與計算方法極為複雜。台灣半導體、ＩＴ為配合國際買家要求，大型企業或可因應，對於資源有限的傳統產業或中小企業則顯有困難。

永續與減碳是全球長期趨勢，但在戰爭、能源安全、國際秩序動盪與產業競爭壓力交織的時代，審慎務實成為各國永續政策的主軸。我國政府推動永續揭露政策時亦應如此。首先，在維持與國際接軌的大方向下，適度放緩全面導入的節奏；其次，政府可建立更完整輔導機制，例如提供碳盤查工具、產業資料庫與專業人才培訓，協助企業逐步建立揭露能力；第三，採分級制度，對大型上市公司與中小企業採取不同揭露要求，以降低對傳產與中小企業的負擔。永續政策的成功或不在於「推得最快」，而在於「推得最穩」，才能強化台灣產業長期的競爭力。