川普攬鏡 驚見「伊朗川普」

川普大概沒有想到，這場美以伊戰爭打到後來，最像美國的，竟然是伊朗。

美國真正厲害的，從來不只是航母、戰機與飛彈，而是一套更高級、陰冷的技術：不必真的摧毀對手，只要讓市場相信，誰不聽話，誰就會變得麻煩、昂貴，甚至不可承受。當年華府對伊朗祭出的次級制裁，就是這套手法的代表作。

如今，伊朗學會了，而且學得很快。它沒有能力用飛彈把荷莫茲海峽焊成一堵牆，卻很懂得怎麼把它變成一條誰都不想走的路。它不必擊沉所有船隻，也不必鋪滿水雷；只要偶爾打一艘、攔幾艘、審幾艘，再宣布哪些船屬於「非敵對」可以過、哪些船不算友好，整個航運、保險、貿易與能源市場就會自行退縮。這不是單純封鎖，而是把海峽打造成一座帶著飛彈陰影的收費亭。

這是當代國際政治最弔詭的地方：最便宜、最有效的武器，往往不是火力，而是不確定性。只要讓別人相信，明天可能更糟，今天的資本就會先逃。當年美國靠美元嚇銀行，如今伊朗靠海峽嚇船東；美國不必制裁每一家銀行，伊朗也不必攻擊每一艘船。兩邊都明白，真正能讓世界低頭的，不是炸毀多少東西，而是讓市場自己先害怕。

然而，荷莫茲偏偏不是可以隨意試刀的地方。這條海峽承載全球相當可觀的石油運輸量，是世界能源命脈之一。伊朗掐住的不是一條普通水道，而是全球經濟的氣管。於是，炸彈落在伊朗，帳單卻寄到全世界；油價、保費、航運風險與通膨壓力，一路回流到各國經濟，最後也回到美國選民的加油站與帳單上。

更黑色幽默的是，川普原本想藉這場戰爭證明，美國的威懾依舊是世界秩序的最終裁判；結果他先證明的，卻是另一件事：當市場真的嚇到，再雄壯的強人敘事，也得回頭向油價與通膨低頭。川普可以威脅摧毀能源設施，卻不能命令油價穩定；可以延後最後通牒，卻不能延後市場的恐慌。

真正讓川普尷尬的，還不只是海峽沒能真正打開，而是華府似乎開始接受一件更難堪的事：美國也許會在荷莫茲尚未完全重開之前，先替自己找下台階。這意味著，白宮考慮的，不再是如何真正恢復航道秩序，而是如何在秩序尚未修復前，自己先抽身。

這種安排的殘酷，在於它不是勝利，而比較像把秩序外包。美國可以先打一場仗，卻不保證會替全球把路修好。於是，一場原本被包裝成恢復秩序的軍事行動，到頭來卻可能留下更制度化的不穩定。海峽不必全封，只要維持在半開、半關、半談判、半勒索的灰區狀態，就足以讓全球市場天天替伊朗向華府施壓。

所以，伊朗是不是在用美國的劇本對付川普？答案恐怕是：不只是在用，而且用得相當熟練。美國花了幾十年，才學會如何讓別人的銀行自己退場；伊朗只花了幾周，就讓別人的船自己掉頭。川普總愛把權力說成秩序，把脅迫說成治理，把勒索說成規則。直到有一天，別人依樣畫葫蘆，照著同樣的邏輯回敬，世界才明白：原來所謂的國際秩序，有時不過是輪流坐莊的風險勒索。

川普如今最難堪的，不是沒打贏，而是終於撞見了一面鏡子，裡面站著伊朗，手裡拿的，卻是美國自己寫下的劇本。