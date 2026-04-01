警訊頻傳 川普應停戰止血

美以伊戰爭已滿一個月。川普上周宣布美國停火十天，正好以色列猶太人有七天逾越節假。停火期間，伊朗照樣狂炸以色列、中東美軍基地，同時，伊朗革命衛隊的盟軍胡塞組織也向以色列發射飛彈；真主黨也對以色列發動無人機攻擊。

川普停火前，提出了停戰十五條，要求伊朗撤除核武，伊朗斷不可能接受。以色列據傳有百枚以上的核彈，伊以互為世仇，伊朗更要核武自保，以期和以色列恐怖平衡。北韓常對韓美日叫板，核武就是底氣，是伊朗的模範。

伊朗也提了五個談判條件，從保留核技術，到國際承認伊朗對荷莫茲海峽的主權。沒有一件美國會答應。

美伊雙方都沒誠意，和談遙遙無期。

現在掌控伊朗軍政大權的是革命衛隊，衛隊是橫跨軍事、政治、經濟的超大利益團體，規模占伊朗ＧＤＰ百分之四十以上；兵力十九萬人，管國防、邊境、海關。革命衛隊可決定政權更替，這次力挺穆吉塔巴接國家領導人。美國稱伊朗為邪惡軸心國，衛隊聯合真主黨、胡塞武裝，建立抵抗之弧，為仇恨和生存而戰，要和美國幹到底。美以炸死現任領導人穆吉塔巴的父母妻兒，國仇家恨。美以真要和談，伊朗也未必同意。

中東戰火波及國際油價，戰爭再打下去，荷莫茲海峽持續封鎖，油價還會漲，世界各國深受其苦；美國雖是能源出口國，但油價高漲，導致物價上漲，再引致通膨。經合組織（ＯＥＣＤ）上修今年的通膨預測，經濟成長下修為百分之二，上下幅度都驚人，傳遞的核心訊息是，通膨幽靈重返。

美國的通膨百分之四點二 ，主因是能源價格的衝擊和尚未完全消退的關稅壓力共同擠壓。ＯＥＣＤ預測美國聯準會今年難降息，必須維持現有利率以穩物價；甚或該升息，以壓抑物價上漲。這些都不利共和黨年底的期中選舉。

伊朗戰爭，川普的支持率滑落到百分之卅六，創本任期最低，美國半數以上的民眾，都不認同川普打伊朗；股市也深受影響，連跌五周；支持率、股票指數是川普最重視的。再加上上周六的「無王日」示威，全美超過九百萬人參加三千二百多場，訴求之一是抗議川普對伊朗違憲開戰；共和黨在德州、印地安納州的地方初選，也都出現反川普的不利訊息。

川普要力挽狂瀾，結束伊朗戰爭是最好的方法。川普可以宣布，已炸毀伊朗一萬個以上軍事目標，絕大部分的軍力裝備也都炸毀，海軍大規模癱瘓，空軍還有導彈基地也被毀壞，國防工業近乎停擺，美國全面獲勝。殘局由伊朗和以色列相互廝殺，伊朗逐步解除荷莫茲海峽封鎖，油價慢慢回落，但不會快速回到戰前價位。