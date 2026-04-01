聽新聞
0:00 / 0:00

有美方支持 鄭習會無懼綠營抹紅

聯合報／ 鄭胤宏／中華兒童及青年協會理事長（台北市）
國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。圖／聯合報資料照片
國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。圖／聯合報資料照片

國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。實則美方不但早已知情鄭習會，更樂觀其成，如此鄭、盧之間又何來路線之爭？

鄭麗文在一月十日請智庫台北論壇基金會訪美，由董事長蘇宏達代為拜會國會、國務院及美國在台協會等。筆者出席當時訪美的國會山莊座談會，理解美方極早便關心鄭習會的磋商。而鄭麗文先訪陸、後訪美的安排，更有利美方瞭解、掌握大陸訴求。國民黨雖基於與美方默契不能點破，但民進黨明知美方重視，卻還反對鄭習會，有失公允。

鄭麗文上任後也流傳擬裁撤國民黨駐美代表處，或不支持盧秀燕訪美等謠言。實則筆者於紐約、華府見證盧秀燕訪美情形，除了國民黨海外黨部傾全力支持，國民黨駐美代表秦日新更是盧秀燕走訪華府的重要推手。單憑台中市政府一己之力，盧秀燕極難聯繫大大小小的參眾議員、聯邦及地方官員。

因此鄭、盧的路線之爭，只是民進黨分化國民黨的一套說辭。民進黨抹紅鄭習會，更是隱瞞美方樂觀其成的事實。當國民黨的兩岸交流在鄭習會見好就收，直到九合一大選一路「戰略性留白」，民進黨便無從攻擊。之後鄭麗文訪美，接力盧秀燕訪美，屆時民進黨還能占盡台美關係及政治攻防的紅利嗎？

延伸閱讀

鄭習將會／分析：藍選情是否加分 看鄭麗文表現

【即時短評】鄭習會是藍綠選戰的票房保證或毒藥？

獨／鄭麗文預定6月訪美 傳遞國民黨「美中並重」路線訊號

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

相關新聞

陸邀鄭麗文 與美爭對台節奏

鄭習會排在川習會之前，原因之一可能是北京對川普處理對台軍售的方式不滿意。若只成一般兩岸新聞，顯然低估了它的時機意義。從已知的脈絡看，這件事剛好卡在一個極敏感的交會點上：一方面，習近平早在二月與川普通話時，就已要求美方對台軍售必須審慎處理；另一方面，路透社三月中旬又披露，美方一筆約一四○億美元的新對台軍售案其實已準備好，可能等川普訪中之後再宣布。這說明北京早知道且在意美方還要繼續軍售。

選舉至上 兩岸內耗中錯失發展空間

國台辦官宣邀國民黨主席鄭麗文訪問大陸，民進黨啟動輿論攻勢並不令人意外；在「九合一大選」即將到來之際，綠營見獵心喜頻頻出招，亦在預料之中；國民黨內部的態度卻耐人尋味，不少人對鄭習會持觀望態度，擔心被貼上「親中」標籤影響選情。

有美方支持 鄭習會無懼綠營抹紅

國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。實則美方不但早已知情鄭習會，更樂觀其成，如此鄭、盧之間又何來路線之爭？

促和平 馬、鄭有志一同

兩岸關係受賴政府執意挑釁影響，陷入緊張局面，前總統馬英九及其領導的基金會戮力挽救，並且推動影響深遠的青年交流；國民黨主席鄭麗文有志一同，積極表達訪問大陸促進兩岸和平發展的意願，如今獲得中共總書記習近平正面回應，鄭主席將於四月七日至十二日率團前往大陸訪問，希望此行有助於促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

藍路線分歧 北京不等了

近期兩則看似分屬不同領域的發展，實則交織成一個值得關注的政治訊號；一方面，中共透過新華社釋出邀請，歡迎鄭麗文率團訪中；另一方面，國內正就對美軍事採購規模與內容展開新一輪辯論，從三千餘億到特別預算可能上看九千億，朝野分歧明顯。在此同時，馬英九基金會內部爭議升高，甚至進入專案調查程序。若將這些事件置於同一時序觀察，其背後所呈現的並非偶然重疊，而是路線競逐的結果。問題在於誰能代表國民黨的兩岸與戰略路線？

鄭習會先行 兩岸接觸節奏改變中

中共中央台辦主任宋濤受權宣布，邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，並與中共總書記習近平會面。「鄭習會」定案之際，中美高層互動仍待重啟，使兩岸之間出現新的接觸節奏。隨後國民黨的記者會中，鄭麗文將此次訪問定位為「為兩岸和平穩定跨出成功第一步」，並說兩岸高層互動已出現約十年的空窗。這樣的時間設定，使此次行程不僅是單純的交流，也被賦予「重新啟動」的意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。