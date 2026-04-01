有美方支持 鄭習會無懼綠營抹紅

國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。實則美方不但早已知情鄭習會，更樂觀其成，如此鄭、盧之間又何來路線之爭？

鄭麗文在一月十日請智庫台北論壇基金會訪美，由董事長蘇宏達代為拜會國會、國務院及美國在台協會等。筆者出席當時訪美的國會山莊座談會，理解美方極早便關心鄭習會的磋商。而鄭麗文先訪陸、後訪美的安排，更有利美方瞭解、掌握大陸訴求。國民黨雖基於與美方默契不能點破，但民進黨明知美方重視，卻還反對鄭習會，有失公允。

鄭麗文上任後也流傳擬裁撤國民黨駐美代表處，或不支持盧秀燕訪美等謠言。實則筆者於紐約、華府見證盧秀燕訪美情形，除了國民黨海外黨部傾全力支持，國民黨駐美代表秦日新更是盧秀燕走訪華府的重要推手。單憑台中市政府一己之力，盧秀燕極難聯繫大大小小的參眾議員、聯邦及地方官員。

因此鄭、盧的路線之爭，只是民進黨分化國民黨的一套說辭。民進黨抹紅鄭習會，更是隱瞞美方樂觀其成的事實。當國民黨的兩岸交流在鄭習會見好就收，直到九合一大選一路「戰略性留白」，民進黨便無從攻擊。之後鄭麗文訪美，接力盧秀燕訪美，屆時民進黨還能占盡台美關係及政治攻防的紅利嗎？