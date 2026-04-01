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選舉至上 兩岸內耗中錯失發展空間

聯合報／ 吳林鍇／國際戰略研究所成員（馬來西亞吉隆坡）
國民黨主席鄭麗文宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，總統府發言人郭雅慧表示，會密切注意鄭習會的進行。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，總統府發言人郭雅慧表示，會密切注意鄭習會的進行。圖／聯合報系資料照片

國台辦官宣邀國民黨主席鄭麗文訪問大陸民進黨啟動輿論攻勢並不令人意外；在「九合一大選」即將到來之際，綠營見獵心喜頻頻出招，亦在預料之中；國民黨內部的態度卻耐人尋味，不少人對鄭習會持觀望態度，擔心被貼上「親中」標籤影響選情。

所以，妖魔化鄭習會的聲音甚囂塵上，無非是藍綠雙方都簡化為選票算計，背後暴露的不僅是選舉已深度捆綁、扭曲了對台灣整體利益的判斷，更凸顯政壇不問「對台灣是否有利」、卻先憂慮影響選票的政治慣性。

可以預測鄭習會能夠觸及的議題範圍有限，畢竟國民黨身為在野黨難以決定台灣大政方針；另一方面，諸如軍購、安全架構、中美戰略等重大議題，北京可以直接與華府溝通進而影響台北，何必藉藍營之手？因此，民進黨將鄭習會渲染為「出賣台灣利益」，目的無非是藉機打出「抗中保台」神主牌，為年底地方選戰服務。

相較綠營，藍營部分政治人物更是將選票二字寫在臉上，試圖淡化與切割以避免後續的選舉風險。

事實上，鄭習會既難以涉及戰略議題，民間與產業合作反而可能是重中之重。過去幾年，由於民進黨的政治操弄，兩岸交流明顯陷入停滯，台商面臨的不確定性與制度障礙也持續增加；鄭習會若能嘗試恢復溝通機制，自然是為台灣利益鋪路，亦與政治交易無關。

從更宏觀視角來看，川普訪問大陸籌謀已久。台灣政壇長期強調「看齊美國」，但當華府基於自身利益與北京互動時，台灣朝野卻因選舉利害而質疑、否決兩岸接觸，甚為荒謬。

歸根究底，鄭習會被妖魔化並非本身具有顛覆性影響，而是因台灣長期陷入選舉至上的惡性循環。根本問題是，兩岸交流是否要以選舉為中心？若是，那麼台灣無論誰執政，都將在持續內耗中錯失發展空間。

大陸 兩岸 民進黨

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陸邀鄭麗文 與美爭對台節奏

鄭習會排在川習會之前，原因之一可能是北京對川普處理對台軍售的方式不滿意。若只成一般兩岸新聞，顯然低估了它的時機意義。從已知的脈絡看，這件事剛好卡在一個極敏感的交會點上：一方面，習近平早在二月與川普通話時，就已要求美方對台軍售必須審慎處理；另一方面，路透社三月中旬又披露，美方一筆約一四○億美元的新對台軍售案其實已準備好，可能等川普訪中之後再宣布。這說明北京早知道且在意美方還要繼續軍售。

選舉至上 兩岸內耗中錯失發展空間

國台辦官宣邀國民黨主席鄭麗文訪問大陸，民進黨啟動輿論攻勢並不令人意外；在「九合一大選」即將到來之際，綠營見獵心喜頻頻出招，亦在預料之中；國民黨內部的態度卻耐人尋味，不少人對鄭習會持觀望態度，擔心被貼上「親中」標籤影響選情。

有美方支持 鄭習會無懼綠營抹紅

國民黨主席鄭麗文受邀，將與大陸領導人習近平會晤。有心人見縫插針，認為鄭麗文與盧秀燕間，親陸與親美的路線之爭浮出檯面。實則美方不但早已知情鄭習會，更樂觀其成，如此鄭、盧之間又何來路線之爭？

促和平 馬、鄭有志一同

兩岸關係受賴政府執意挑釁影響，陷入緊張局面，前總統馬英九及其領導的基金會戮力挽救，並且推動影響深遠的青年交流；國民黨主席鄭麗文有志一同，積極表達訪問大陸促進兩岸和平發展的意願，如今獲得中共總書記習近平正面回應，鄭主席將於四月七日至十二日率團前往大陸訪問，希望此行有助於促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

藍路線分歧 北京不等了

近期兩則看似分屬不同領域的發展，實則交織成一個值得關注的政治訊號；一方面，中共透過新華社釋出邀請，歡迎鄭麗文率團訪中；另一方面，國內正就對美軍事採購規模與內容展開新一輪辯論，從三千餘億到特別預算可能上看九千億，朝野分歧明顯。在此同時，馬英九基金會內部爭議升高，甚至進入專案調查程序。若將這些事件置於同一時序觀察，其背後所呈現的並非偶然重疊，而是路線競逐的結果。問題在於誰能代表國民黨的兩岸與戰略路線？

鄭習會先行 兩岸接觸節奏改變中

中共中央台辦主任宋濤受權宣布，邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，並與中共總書記習近平會面。「鄭習會」定案之際，中美高層互動仍待重啟，使兩岸之間出現新的接觸節奏。隨後國民黨的記者會中，鄭麗文將此次訪問定位為「為兩岸和平穩定跨出成功第一步」，並說兩岸高層互動已出現約十年的空窗。這樣的時間設定，使此次行程不僅是單純的交流，也被賦予「重新啟動」的意義。

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