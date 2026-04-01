選舉至上 兩岸內耗中錯失發展空間

國台辦官宣邀國民黨主席鄭麗文訪問大陸，民進黨啟動輿論攻勢並不令人意外；在「九合一大選」即將到來之際，綠營見獵心喜頻頻出招，亦在預料之中；國民黨內部的態度卻耐人尋味，不少人對鄭習會持觀望態度，擔心被貼上「親中」標籤影響選情。

所以，妖魔化鄭習會的聲音甚囂塵上，無非是藍綠雙方都簡化為選票算計，背後暴露的不僅是選舉已深度捆綁、扭曲了對台灣整體利益的判斷，更凸顯政壇不問「對台灣是否有利」、卻先憂慮影響選票的政治慣性。

可以預測鄭習會能夠觸及的議題範圍有限，畢竟國民黨身為在野黨難以決定台灣大政方針；另一方面，諸如軍購、安全架構、中美戰略等重大議題，北京可以直接與華府溝通進而影響台北，何必藉藍營之手？因此，民進黨將鄭習會渲染為「出賣台灣利益」，目的無非是藉機打出「抗中保台」神主牌，為年底地方選戰服務。

相較綠營，藍營部分政治人物更是將選票二字寫在臉上，試圖淡化與切割以避免後續的選舉風險。

事實上，鄭習會既難以涉及戰略議題，民間與產業合作反而可能是重中之重。過去幾年，由於民進黨的政治操弄，兩岸交流明顯陷入停滯，台商面臨的不確定性與制度障礙也持續增加；鄭習會若能嘗試恢復溝通機制，自然是為台灣利益鋪路，亦與政治交易無關。

從更宏觀視角來看，川普訪問大陸籌謀已久。台灣政壇長期強調「看齊美國」，但當華府基於自身利益與北京互動時，台灣朝野卻因選舉利害而質疑、否決兩岸接觸，甚為荒謬。

歸根究底，鄭習會被妖魔化並非本身具有顛覆性影響，而是因台灣長期陷入選舉至上的惡性循環。根本問題是，兩岸交流是否要以選舉為中心？若是，那麼台灣無論誰執政，都將在持續內耗中錯失發展空間。