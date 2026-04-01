陸邀鄭麗文 與美爭對台節奏

鄭習會排在川習會之前，原因之一可能是北京對川普處理對台軍售的方式不滿意。若只成一般兩岸新聞，顯然低估了它的時機意義。從已知的脈絡看，這件事剛好卡在一個極敏感的交會點上：一方面，習近平早在二月與川普通話時，就已要求美方對台軍售必須審慎處理；另一方面，路透社三月中旬又披露，美方一筆約一四○億美元的新對台軍售案其實已準備好，可能等川普訪中之後再宣布。這說明北京早知道且在意美方還要繼續軍售。

問題在於，川普給北京的訊號並不是簡單的賣或不賣，而是一種更讓人不滿、也更難掌握的狀態：方向沒有改，節奏卻一直在變。一方面，美方並未撤回對台軍售，去年十二月美國公布一筆約一一○億美元的對台軍售；今年三月，美方又準備推進下一筆更大的軍售案；另一方面，這第二筆案子的公開時點，卻又被綁在川習會安排之後，像是把對台軍售當成政策，也當成與北京互動時可拿來調整節奏的工具。這種處理方式對北京而言，比單純強硬更令人警惕，因為這表示華府以台灣議題，忽伸忽縮操作談判節奏。

更麻煩的是，這個節奏後來又被伊朗戰事打亂；川普原本三月底到四月初的訪中計畫被迫延至五月中旬，原因之一就是中東局勢升高。若對台軍售案原先預備放在川習會後處理，峰會既然延後，照理說相關政治訊號也應跟著延後；但美方後續又接連向台灣釋放保證，伊朗戰事沒有延誤對台武器運送，下一筆軍售仍在軌道上。這表示川普雖然延後見習，但對台軍售並沒有收手。

這恐怕正是北京最不滿意的地方。若美國只是明著強硬，至少節奏清楚；現在最讓北京頭痛的反而是川普式的處理方式：軍售方向沒有變，卻又把宣布時點、峰會安排與國際危機攪在一起。這不僅讓北京難以判斷華府究竟要如何運用台灣這張牌，也迫使北京思考，若繼續把對台節奏綁在川習會之後，是否等於把操作時機交給川普這個最不穩定的變數來決定？

若從「爭取主動、擺脫被動」的角度看，北京現在打出「邀請鄭麗文」這張牌，就不難理解了。這更可能是因為北京判斷，既然川普對台軍售的處理方式讓其無法放心，與其繼續等川習會後再來調整對台節奏，不如先在川普訪中之前把牌翻開，主動釋放對台政治訊號。

換句話說，鄭習會放在川習會之前，未必只是針對兩岸之間安排，更可能是北京對華府的回應：既然你在對台軍售上不讓我滿意，我也不會把對台節奏留到和你見面後再處理。

這也提醒台灣，鄭習會若真有更多政治訊號，重點恐不僅是台海兩岸互動，更是太平洋東西「大兩岸」的節奏之爭，即北京不會任由川普主導台灣問題的時間表。鄭習會在川習會前，恐怕不是北京多想見鄭麗文，而是北京多不想等川普。