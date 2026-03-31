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賣台流言下 鄭習會提供另一思路

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）

就在國際油價上漲、國內油價已刷新十二年來最高價、物價連鎖反應等著爆發，以及伊朗全國網路被切斷持續卅天等國際紛亂消息頻傳之際，國民黨宣布主席鄭麗文受中共總書記習近平邀訪前往大陸，期望兩黨推動兩岸關係和平發展。此事在國際政治上具豐富意涵。

從俄烏戰事，到一月初美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛、二月底與以色列合攻伊朗等消息，皆彰顯了強權恣意而行的現實主義國際觀，而兩岸如今卻傳出了謀求和平之聲，此刻相信國際觀察家必有不少解讀。惟單就兩岸關係而論，鄭此行也有相當意義值得指明。

首先，觀察鄭麗文記者會上所言，其訪陸之旅至少有兩個清楚目標：和平與勝選。她屢次提及，前主席連戰的破冰之旅奠定了國共平台成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮了不可替代的關鍵作用，才能迎來馬英九執政八年期間兩岸關係的和平穩定與國際空間。

鄭能與中共最高領導人對話，並在當今兩岸敵意螺旋升高下，重新讓大陸人民知道台灣內部存在不同於台獨的另一種聲音，這是追求和平；同時也隱含著意欲複製當年「連馬接力」的成功模式，則是追求勝選。

其次，國民黨雖然並非執政黨，加上民眾黨的生存危機，在野力量微小，但賣台流言仍需要以實踐破解。相對於此，台灣內部另一邊佯稱「備戰才能維持和平」，若干側翼聲稱「戰爭時仍可上班上學」、對戰爭殘酷全然無知，其實台灣並沒有準備好萬一進入戰爭該如何應對，鄭主席訪陸卻提供了另一種值得台灣民眾珍視的選擇。

再者，二○二三年五月，賴總統在二○二四大選競選過程中提到「想和習近平共進晚餐」；當選後的二○二五年五月，又提出兩岸「併購」說，賴總統可能不但想見習，且連談什麼都已有「想法」；只是兩岸毫無互信基礎，只能純屬空談。川習會在美國國事如麻、國力左支右絀之際，仍敲定於五月十四日舉行；顯然，在美國國勢下降、中共綜合國力上升之際，川普仍認為應找機會接觸對岸首腦，台灣身為利害關係方，鄭習會更有必要。

鄭主席此行成敗在於台灣後續民意發展，惟鄭習會實屬國際亂局中難得的平穩訊息，彌足珍貴。我們也能由此判斷，台灣內部對「有尊嚴的和平」還有多大的相信與接受空間。

鄭習會必然動見觀瞻，由鄭主席之前對黨內大陸、文宣系統的人事安排，或可預期此行會容納更多媒體參與，盼望記者們除關注國共兩黨高層的政治對話外，也能多報導大陸社會的發展與人心意向，不要單由綠媒側翼壟斷訊息，第一手的觀察才是最重要的。

大陸 馬杜洛 國際油價

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