促和平 馬、鄭有志一同

兩岸關係受賴政府執意挑釁影響，陷入緊張局面，前總統馬英九及其領導的基金會戮力挽救，並且推動影響深遠的青年交流；國民黨主席鄭麗文有志一同，積極表達訪問大陸促進兩岸和平發展的意願，如今獲得中共總書記習近平正面回應，鄭主席將於四月七日至十二日率團前往大陸訪問，希望此行有助於促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

這是兩岸和平穩定跨出重要的一步。二○○五年在國民黨連戰主席推動兩岸破冰之下，為兩岸和平發揮關鍵作用，隨之迎來馬英九總統執政八年兩岸關係和平穩定、交流互動熱絡、國際空間拓展及外交休兵的局面。這段兩岸關係的良性發展，證明兩岸在共同政治基礎上，反對台獨，共奉九二共識，可以透過對話停止對抗，避免惡意上升與戰火蔓延。

回首馬英九執政的八年時光，兩岸關係迎來自一九四九年以來推進最迅猛、最穩健且高度制度化的輝煌階段。直航開通，讓兩岸的距離不再遙遠；觀光開放，打開了交流窗口，讓兩岸民眾得以領略彼此的風土人情；ＥＣＦＡ簽署，如同一紙契約，為兩岸經濟合作奠定了堅實基礎；而歷史性的「馬習會」，更是如同一座里程碑，習近平與馬英九的握手言歡，象徵兩岸關係跨越了歷史的鴻溝，建立起一定程度的政治互信。

在官方互動如火如荼的同時，民間交流也如春日繁花般蓬勃發展。數以百萬計的旅客穿梭於兩岸之間，如靈動的音符奏響著交流的樂章；學生們互訪交流，似播撒下友誼與理解的種子；學術與文化交流維繫不墜，如智慧的火花在碰撞中綻放光芒。這一切共同構成了一條「低政治、高互信」的交流軸線，成為馬英九卸任後通過基金會持續用心經營的核心資產。

對北京而言，馬英九是「可對話、可信任」的象徵性人物，如一座溝通兩岸的橋梁；對台灣而言，他則是少數能在兩岸之間建立制度性互動的政治人物之一，如一根穩定兩岸關係的定海神針。在促進兩岸和平的志業上，鄭麗文如同馬英九，敢於堅持，勇往直前，他們先後在兩岸交流與對話的漫長路上堅定前行。如今，鄭麗文承續馬的使命，繼續向前開展，他們所代表的「和中」與和平路線，如同暗夜中的明火，照亮前進的途程。

馬英九基金會過去的努力，正是致力於為兩岸建立一條交流對話的理解通道。這條通道也彰顯兩岸長期和平的可能性，也是一扇通往美好未來的大門。其核心精神為以交流為橋梁，降低敵意；以互動為紐帶，累積信任。鄭麗文無疑是在體現這個精神。

歷史從不為任何人停留，馬英九曾在特定的時代條件下，成功推動兩岸關係前行，兩岸之間如今陷危險關係中，更迫切需要相互理解，而理解只能通過交流來實現。當政治的高牆愈築愈高，如冰冷的屏障，民間的橋梁就更顯得彌足珍貴，今天最能扮演橋梁角色的是在野黨與民間機構。

推動兩岸交流，從來不是一個人的使命，而是一代又一代人義不容辭的責任。鄭麗文如同馬英九，懷揣著希望與信念，堅定地前行，可讓交流之火不熄滅，如璀璨的星辰，照亮兩岸關係的和平發展之路。