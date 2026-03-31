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讀家觀點／台美關係漸清晰：虛名之下實質推進

聯合報／ 許耀楠／國際貿易商（美國洛杉磯）

一場圍繞台灣軍購案的攻防正在立法院上演。以國民黨主席鄭麗文為核心的陣營，聯手部分立委力阻民進黨版軍購方案。表面上這是政黨之爭，本質上則是中美台灣問題上的延伸博弈。

長期以來大陸堅持一個中國原則，主張實現統一是歷史必然。在台灣內部，主流民意則傾向於維持現狀，即延續馬政府時期的「不統、不獨、不武」路線。儘管台獨由民進黨推動，但在現實約束下，既不符合台灣整體利益，也不符合美國戰略考量。因此，圍繞台灣問題的核心並非簡單的統獨，而是「誰來塑造現狀、如何塑造現狀」，這背後正是中美力量與意志的較量。

自台美斷交以來，美國通過一系列法律與政策安排維繫與台灣的非官方關係，包括所謂「六項保證」。在相當長一段時間內，美國採取的是戰略模糊；在台海問題上不明確承諾，以此維持兩岸與中美間的微妙平衡。然這種模糊性，自歐巴馬後期提出「亞太再平衡」戰略後出現鬆動，台灣在美國亞太布局中的地位上升。

到了川普第一任期，這一變化更加明顯；他打破慣例，在當選後直接與蔡英文通話，觸碰了中方在台灣問題上的敏感底線。

更進一步，川普政府以其典型的「交易型外交」，持續推動對台軍售，包括多項具備進攻能力的裝備；這不僅在軍事層面提升台灣的防衛能力，也在政治層面釋放出強烈信號。同時，美國國會相繼通過如「台灣旅行法」、「台灣保證法」等法案，鼓勵台美高層互動，支持台灣拓展國際空間。美國在名義上仍維持一中政策與戰略模糊，實質操作卻加速深化與台灣的準同盟關係。

從戰略布局看，台灣的地緣位置決定了其不可替代性。川普時期，美國強化「印太戰略」，推動「四方安全對話機制」，並依託第一島鏈構建對華戰略牽制體系。從日本、台灣到菲律賓，在這條沿西太平洋展開的安全弧線上，台灣正處於關鍵節點。

美國不僅持續向台灣提供武器裝備，還逐步放開關鍵技術與系統支援。在產業與科技層面，台灣更成為美國戰略體系中不可或缺的一環。儘管美國推動台積電赴美設廠，但短期內仍無法替代台灣本土完整的技術生態與產業集群，意味著在一段時間內，美國需要台灣的不僅是地緣政治，更有技術與產業層面，這種現實利益強化了美國保護台灣的戰略動機。

外界常質疑，川普是否可能在某種交易中出賣台灣？從表面言行看，他確實多次對台灣表達不滿；但若從其一貫的交易邏輯觀察，川普更傾向於在言辭上製造不確定性以增加談判籌碼，並在實際操作上維持、甚至強化關鍵利益。在貿易政策上，美台關稅安排明顯低於對中國及部分東南亞國家的水準；在安全領域上的對台支持亦未出現實質性收縮，甚至有加強趨勢。

這正是川普四方安全對話機制虛實結合的典型策略，亦即在言語上保持彈性甚至施壓，在行動上則推進既定戰略目標。當前的美台關係，正呈現出一種日益清晰的結構—形式上仍維持模糊與克制，實質上卻不斷深化與強化。這種「虛名之下，實質推進」的狀態，或許正是未來一段時間台美關係最真實的寫照。

軍購 鄭麗文 台灣問題 中美 地緣政治 台美關係

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