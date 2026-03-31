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兩岸迎春？難寄望鄭習會

聯合報／ 黎亦農／教育工作者（嘉義市）

國民黨主席鄭麗文四月即將訪問中國大陸，並與習近平進行會談。鄭主席強調，全世界都奉行一中政策且不支持台獨，因此她希望在九二共識的基礎上，讓兩岸能夠迎來和煦的春天，避免台海成為動亂的來源。

自蔡英文總統執政迄今，政府與中國大陸的溝通管道幾乎已經全部切斷；賴清德總統上任後，更進一步激化兩岸的敵對關係，讓台海的衝突日益升溫，戰火幾乎已箭在弦上。因此，鄭習會能夠成局，說來有助於兩岸破冰。

可惜的是，當前鄭麗文充其量只是一個在野黨領袖，其與習近平的會談，也只算得上是雙方意見交流，無法真正代表台灣。而且，對執政的民進黨而言，大概也不會承認這次會談的任何結果。

尤有甚者，善於操弄民眾反中情緒的民進黨，更可以趁此機會大行抹紅之舉，把鄭麗文與整個國民黨都打成中共同路人。因此，此次鄭習會，鄭麗文雖然以能替兩岸迎來和煦的春天為目標，但稍有不慎，可能就會讓民進黨製造把柄，衝擊到國民黨的年底選情，弄不好反倒還將國民黨帶入寒冬。

總體來說，在民進黨主政下，冀望鄭習會能為兩岸迎來春天，完全是奢望；但若不要好高騖遠，純粹把它定位為兩岸的再次破冰，或許當國民黨有機會重新執政時，這次的會談，屆時就是一個新的談判基礎。

鄭麗文 習近平 九二共識 鄭習會 反中 抹紅

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兩岸迎春？難寄望鄭習會

國民黨主席鄭麗文四月即將訪問中國大陸，並與習近平進行會談。鄭主席強調，全世界都奉行一中政策且不支持台獨，因此她希望在九二共識的基礎上，讓兩岸能夠迎來和煦的春天，避免台海成為動亂的來源。

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