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藍路線分歧 北京不等了

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）

近期兩則看似分屬不同領域的發展，實則交織成一個值得關注的政治訊號；一方面，中共透過新華社釋出邀請，歡迎鄭麗文率團訪中；另一方面，國內正就對美軍事採購規模與內容展開新一輪辯論，從三千餘億到特別預算可能上看九千億，朝野分歧明顯。在此同時，馬英九基金會內部爭議升高，甚至進入專案調查程序。若將這些事件置於同一時序觀察，其背後所呈現的並非偶然重疊，而是路線競逐的結果。問題在於誰能代表國民黨兩岸與戰略路線？

長期以來，國民黨內部大致存在兩條路線，一是強調透過制度化交流降低兩岸風險，在既有互動框架下維持穩定；另一條則在選舉現實壓力下逐漸強化，主張拉近與美國的安全合作，並在政治上與對岸保持距離，以避免落入「親中」標籤的不利處境。兩者在理念上未必全然衝突，但在實際操作上卻往往形成競逐關係。正是在這樣的背景下，北京方面的動作格外值得解讀。

過去，北京較傾向透過相對穩定且可預期的對話窗口進行互動；然而，當國民黨內部出現權力與路線的不確定性時，其策略似乎已由「等待整合」轉向「主動布局」。此次對鄭麗文的邀請，即可視為一種新的訊號釋放：兩岸互動的對象，未必再局限於既有體系，而可能轉向多點接觸與動態選擇。

值得注意的是，此次邀訪的時點，正逢國內對美軍事採購案的激烈辯論；雖難以將兩者視為直接因果，其所釋出的政治訊號卻可能在結構上影響政黨的戰略選擇權衡。北京雖未直接介入政策本身，卻透過互動安排影響各種路線在政治市場中的吸引力。

從這個角度來看，馬英九基金會的內部風波，其意義亦不僅止於組織治理問題；當既有的交流體系出現裂痕時，其代表性與穩定性自然受到質疑，進而為其他可能的互動節點創造空間。在外部環境快速變動之際，任何路線真空都可能被迅速填補。

另一方面，對執政黨而言，這樣的發展也提供了清晰的政治操作框架；透過將兩岸交流與國安風險連結，並強化對在野黨的質疑，可以在選舉上形成高度動員效果。這使得國民黨在進行路線選擇時不僅要面對內部整合問題，也同時得承受外部政治攻防的壓力。因此，當前局勢的關鍵，不在於某次訪問是否成行，或某筆軍購最終規模如何，而在於國民黨能否在選舉現實與區域安全之間，提出一條具一致性與可預期性的戰略路線。若無法完成整合，不僅在國內政治上難以建立信任，也將使對外互動逐漸走向多重代理與分散的局面。

當軍購爭議與邀訪訊號交錯出現時，被改寫的已不只是政策選項的排序，而是整個政治市場。當外部力量開始以「不等待整合」的方式重新配置互動對象時，內部若仍停留在路線競逐與權力消耗之中，最終失去的將不只是詮釋兩岸關係的主導權，更喪失向社會與國際傳遞穩定訊號的能力。屆時，路線將不再由政黨內部定義，而是在外部壓力與內部失序的交錯中被動形塑。

兩岸 鄭麗文 馬英九基金會 國民黨 軍購 兩岸交流

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近期兩則看似分屬不同領域的發展，實則交織成一個值得關注的政治訊號；一方面，中共透過新華社釋出邀請，歡迎鄭麗文率團訪中；另一方面，國內正就對美軍事採購規模與內容展開新一輪辯論，從三千餘億到特別預算可能上看九千億，朝野分歧明顯。在此同時，馬英九基金會內部爭議升高，甚至進入專案調查程序。若將這些事件置於同一時序觀察，其背後所呈現的並非偶然重疊，而是路線競逐的結果。問題在於誰能代表國民黨的兩岸與戰略路線？

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