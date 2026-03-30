維根斯坦哲學 給兩岸的啟發

維根斯坦在《論確定性》中提出，知識與懷疑仰賴「支撐確信」。兩岸關係正是兩套不同的「世界圖像」在運作：中國大陸以「民族復興」為統一基礎，台灣以「民主實踐」為生活形式的基礎。沒有絕對真理，兩岸衝突的根源在於不同語言遊戲與支撐確信。

兩岸衝突不僅是抽象意識形態，還體現在實踐層面。如今，兩岸互動呈現鮮明對比，各自語言遊戲清晰可辨。北京持續推進「中華民族偉大復興」框架，強調「台灣問題屬內政」；貿易措施影響台灣農產品出口，讓台灣邦交國維持在十二國。經濟上，ＧＤＰ居世界第二，「九二共識」被視為對話前提。

台北則展現民主運作的韻律，去年ＧＤＰ成長百分之三點八，半導體供應全球六成市場，新南向對東南亞貿易增長三成。地方選舉順利舉行，年輕世代「台灣主體性」認同達六成七，軍事投資涵蓋潛艦建造與國際合作，「維持現狀」成為普遍表述。

這兩套圖像並行而不交會：北京語言強調「歷史連續性」與「統一敘事」，台北聚焦「人民選擇」與「多元生活」。維根斯坦提醒，哲學困惑常源於忽略遊戲規則。兩岸挑戰正來自支架的根本差異：北京的「一個中國」如同形式生活的基石，質疑即動搖整體結構；台北的「民主主體性」則是日常實踐的前提，統一表述難以融入。二○二四大選後的軍事演習與美中關稅調整，讓晶片供應鏈成為外部變數放大器。

兩岸雖有潛在穩定的經濟互補和利益，但排他性表述造成僵局。統獨框架難以邏輯調和，內部異質性更添複雜。時間因素至關重要：人口結構變遷與經濟轉型，將逐步重塑圖像輪廓。國際參與提供第三方視角，如東亞經濟整合平台能描述而非判定兩岸角色。邏輯上，無需強求單一圖像，而是觀察互動如何在經濟連結中緩衝軍事壓力。

維根斯坦的核心智慧在於「描述而非說服」，「描述多樣」而非「統一真理」，這對兩岸極具啟發：

第一步，重啟非政治對話，建立重疊支架。透過海基會等既有機制，聚焦經濟、漁業、環境等可操作議題。例如調整ＥＣＦＡ，雙方互鬆貿易限制，打造「兩岸經濟合作空間」。表述上保持彈性—「九二共識」與「現狀共識」並存，類似歐盟成員在不同框架下的務實合作。在美中交易外交氛圍下，或促成三方間接會談，以晶片穩定換取對話窗口。

第二步，強化實踐韌性，讓時間證明。雙方持續各自發展：北京推進內需經濟轉型，台北深化供應鏈整合與國際連結（如ＣＰＴＰＰ談判）。歷史經驗顯示，遊戲規則可隨時間並存演化，正如歐洲戰後和解從對立走向合作。

第三步，內部鞏固穩定，防範支架動搖。北京可強化區域均衡發展，台北深化民主教育與國防參與。第三方協調機制（如東協加三、ＣＰＴＰＰ）定位兩岸為「經濟夥伴」，降低軍事化表述。重點在於共享支架—文化傳承與繁榮追求，避免將對方內政化，經濟互賴仍是現實基礎。

這三步形成邏輯鏈條：對話奠基、實踐檢驗、穩定延續，擴大和平發展的實踐空間。兩岸沒有唯一的世界圖像，只有各自語言遊戲的持續展現。

維根斯坦教導我們：透過精準描述分歧，即能發現共存路徑。這框架非烏托邦，而是生存智慧：時間證明穩定遊戲，台灣韌性與中國變革，讓兩套圖像在實踐中和平交織化僵局，或許開啟兩岸新篇章。