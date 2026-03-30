近來媒體熱議馬英九基金會的人事和財政紀律問題，「親美派」、「反鄭風」、「國民黨分裂」等報導莫衷一是，有無違反財政紀律，留待該會自行調查。但是，可確定的是基金會主辦多屆的「大九學堂」大陸參訪團，四月浙江團取消並退費，而今年預計舉辦的十團赴陸交流行程目前也全數喊卡，可說兩岸至今尚存的既正式且長期的青年學子交流活動，慘遭波及滅頂。

從蔡英文前總統執政迄今，我官方對中即採「抗中保台」主軸；賴清德總統接任之後，更是加碼新兩國論，宣稱兩國互不隸屬。最新如對民眾黨新任具陸配身分的李姓立委祭出國籍法，行政院長以降各級官員集體不承認其委員身分，變相地展現集體政治「霸凌」。近年歷屆選舉只要打出抗中保台口號，即有四成左右基本盤選票，民進黨食髓知味，抗中神主牌變本加厲一再釋出。

民進黨要對抗中國的理由之一，就是對岸一貫主張「台灣是中國不可分割領土一部分」，不論和平統一或武力統一，民進黨為了保台絕不接受。

事實上，台灣民眾對於統一議題，絕大部分主張維持現狀，自稱務實的台獨工作者當選總統不敢貿進，就在於公開宣布台獨的對岸武力侵台後果，主政者亦不敢攖其鋒。

台灣民意對於「統一」議題是分裂的，而中國的十四億人口對於「收回台灣」則近乎是「絕對統一」。筆者寒假至大陸自由行，不論在西南、浙江、上海，只要知道我來自台灣，絕大部分都會熱情寒暄，有正面優待也有「吃豆腐」的要統戰我這個老台胞。記得在紹興小旅店吃了幾天清粥小菜早餐後，年輕女服務生忍不住問我對兩岸統一的看法，以及是否憂心武統？我說：「三國演義開宗明義天下大勢，合久必分、分久必合。兩岸如何統一和相處就讓檯面上大人物去憂心，小老百姓過好自己日子，安居樂業最重要。」

讀史知興替，五代劉知遠方登大位，派員至南唐和吳越查訪，柴榮告知趙匡胤等使節團成員「觀風貌」，觀的不只是廟堂還有江湖，「一國的強弱不只在兵甲，更在人心」。若當地人心向主政的李氏與錢王，「縱然兵甲不利，朝廷也自當優撫待變」。

古代皇帝都知，人心向背才是能否收歸一方土地之關鍵，因此，台灣政府高舉仇中抗中，在野的親中路線則被視為異類，甚或可能是選舉票房毒藥，那不妨就從「人心」的知中、識中做起，讓民眾能夠相互交流，了解彼此，才能杜絕未來某天可能的兵戎相見與生靈塗炭。

托爾斯泰說：人總想改變世界，卻不改變自己。維持兩岸和平相處的開始，就是不要盲目仇中也一味親中，中庸之道至少能夠維持相互認識，體諒不同成長背景、通曉對方思考模式、理解雙方談話邏輯。如今，大九學堂停辦參訪活動，斷了兩岸青年學子的一條交流管道。我們一般民眾無法改變世界，至少可以改變自己：「對於大陸多一點認識、少一些仇視，對於來台的陸客和陸生，多一點關心、多一些幫助」，如此一來，對於兩岸關係或許就還有第三條路可走。