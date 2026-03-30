718億卡在鍋上 坐等民怨發酵？

中央政府總預算未完成審議，朝野僵持不下，這是事實；但另一個更讓人民看不懂的事實是：立法院既已同意卅八項具急迫性的新興計畫先行動支，總額約七一八億元，行政院卻仍把公文壓著不動。從ＴＰＡＳＳ通勤月票、治水防洪，到少子化、生育補助等，件件都和人民生活有關。人民現在最想問的，不是哪一黨口水比較大聲，而是：既然法律有路，為什麼政府不走？

「預算法」第五十四條其實寫得很清楚。總預算若無法在法定期限內完成審議，預算執行並不是全部停擺。條文已明定，新興資本支出及新增計畫，原則上要等總預算審完後才能動支；但經立法院同意者，不在此限。換句話說，立法院既已同意先行動支，依法就有執行空間，不是完全動不得。更何況，條文也同時規定，除新興計畫外，其他原有計畫本就可以依已獲授權的原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。法律早就替政府預留了應變機制，目的就是避免預算未審完，國家施政卻跟著停擺。

所以，今天問題的關鍵，不是「能不能做」，而是「要不要做」。行政院若一再強調公決案不是法律案、未來總預算審議仍有刪減的不確定性，表面上像是在堅持程序，實際上卻讓人民承受代價。因為對每天要搭車上班的通勤族來說，ＴＰＡＳＳ不是政治攻防的名詞，而是月底荷包；對地方政府來說，治水、防洪、長照、生育補助，也不是朝野角力的籌碼，而是眼前就要支出的民生項目。若中央明知地方已在代墊，卻仍遲不發文，人民感受到的不是依法行政，而是有法不行、有事不辦。

更值得檢討的是，總預算延宕至今，並非單一因素造成。立法院與行政院都有各自的責任。若行政部門先前未能依立院決議或審查要求妥適編列、補列相關預算，甚至在程序爭議上與立院長期對撞，如今再回頭把「總預算還沒過」當成不執行的理由，正當性自然會被放大檢視。人民不是法律專家，但人民看得懂：哪裡有法可循，哪裡就應該先把民生顧好，而不是把公文放在桌上，等民怨發酵。

閣揆是國家最高行政首長，不是公文保管員。院長的責任，不是把每件爭議都拖成政治對抗，而是在法律容許範圍內，做出最有利民生的決定。在野黨先就急迫民生項目同意動支，值得肯定。立院既已先就部分急迫項目表示同意，行政院就應依「預算法」第五十四條儘速核定動支，讓ＴＰＡＳＳ不要斷炊，讓治水工程不要延宕，讓地方政府不必繼續代墊到喘不過氣。這不只是依法行政，更是苦民所苦、以蒼生為念的基本施政態度。

朝野可以繼續吵，但人民日子不能陪著卡住。七一八億元不只是紙上數字，法律既已開門，政府就不該自己把門關上。此刻卓揆最該做的，不是再找理由，而是依法執行。因為真正該被優先放行的，從來不是政治算計，而是人民的生活。