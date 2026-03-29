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要上游不漲 更應助民企度難關

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體工作者（台北市）
美以伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，未來有可能因為原料短缺而停工。記者黃仲裕／攝影
美以伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，未來有可能因為原料短缺而停工。記者黃仲裕／攝影

美以伊戰爭滿月。經濟部日昨公告四月到九月的電價不調整。其考量是，美以伊戰爭已推升通膨壓力，若調整電價將引發嚴重的物價連鎖反應，所以穩定物價優先，電價凍漲。台電表示，去年有七百廿九億盈餘，今年一、二月的燃料採購成本低於預算，有底氣來承擔戰爭引致的電價波動。

中油則在昨天宣布再調漲油價，已是連續三周調漲，且迄今中油已吸收達七十億元；這段時間國際油價漲幅逾六成，與台灣油價實際漲幅差距頗大。伊朗戰爭再打下去，荷莫茲海峽封鎖，油價再漲，中油勢將繼續吸收漲幅，虧損也將增大。

行政院長卓榮泰自豪的說，台灣油電是亞洲最低的；這其實也是很多ＡＩ公司到台灣設立研發資料中心的原因。

國際油價上漲，國營事業中油、台電，採取緩漲或凍漲措施，而不是反映市場成本由使用者付費。這樣的政策，使得台電、中油到去年底累積虧損分別達三千五百億、八○四億元；在企業經營來說，都是劣等生。中油預估會繼續虧損，今年是大虧年，累積金額可能超過資本額一千三百億元；所以向行政院提出三千五百億元增資案，卓榮泰指示，中油朝專案融資、撥補或增資三方向研議。無論哪個方法，油價該漲不漲導致財務惡化，中油瀕臨破產，最後都要轉嫁給全民負擔。

政府干預油電價格，主要是顧慮油電上漲，會使物價上漲，演化成通膨，影響人民生計，造成經濟衰退。但民營企業，原料涉及進口石化及原物料，政府也要考量援助；中東戰火帶動的原物料價格，從塑膠袋到石化業都受波及；卓榮泰說「上游不漲，下游不囤」，這樣的道德喊話不奏效。

台灣的化工、特定工業原料（如石腦油、苯乙烯、石灰石…）也遭荷莫茲海峽封鎖，必須從其他地方進口；台塑化已發布部分產品無法交貨，而台塑的麥寮廠區計畫在四月開始降產，導致下游的塑膠、纖維、橡膠價暴漲。

政府也要協助業者，在原物料進口所增運費及成本，動用石油穩定基金，給予補貼；出口品如PE、PP、PVC，產能全數供國內加工業，限制出口；石化原料、燃料油進口，稅負減免；農材料、民生包材，價差補貼。同時公平會對哄抬物價嚴厲查核。政府要協助民間企業共度難關，產業才能活下去。

石化原料 伊朗戰爭 國際油價 原物料 中東 台電 中油 荷莫茲 通膨

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