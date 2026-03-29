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別被季辛吉「遺產」綁住

聯合報／ 李翔宙／國安局前局長
已故美國國務卿季辛吉對美中日台關係影響甚鉅。美聯社
已故美國國務卿季辛吉對美中日台關係影響甚鉅。美聯社

美以伊戰爭方興未艾，白宮發布聲明：川普預計於五月十四、十五日赴中國大陸訪問，並與習近平會面；中國大陸也透過外交部稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。中美雙方都高度重視川習會，同時間，以色列卻傾巢對伊朗進行最大規模的空襲行動，以色列顯然擔心川普可能會突然結束戰爭，正抓緊時間空襲伊朗境內優先目標。

川普敲定訪中日期，隱含著華府正準備對「伊朗戰事」進行收尾。然而，川普帶著未盡之功急赴北京，國際高度關切會否被迫對中國提出的條件做出妥協 。

去年川習會已達成的初步成果，包含芬太尼關稅、進口商品關稅的降幅，及稀土問題解套共識；然而詭異的是，川普表示，與習近平的會談中沒有提到台灣問題。這與季辛吉一九七一年祕密訪華時的做法驚人相似，將台灣作為可以交易的籌碼，甚至在會談中刻意迴避，以示對中國的「善意」。

國際貿易談判，以經濟利益換取戰略讓步有太多先例，基於川普的「交易型」人格與「美國優先」思維來看，中國購買美國農產品、放寬稀土管制，美國在台海議題上保持「克制」更屬順勢；再者「體面和平」的包裝，極類似季辛吉的「戰略模糊」，但實質上卻是戰略退縮；另「不挑釁中國」原則，避免提及台灣，就像委內瑞拉行動時川普淡化「正義使命－二○二五」軍演，都是交易屬性思維。

一九七一年季辛吉在巴基斯坦「胃痛三天祕密訪華」時，季辛吉對中國承諾，美國將逐步減少駐台軍事力量 ，台灣對此毫不知情；一九七二年上海公報的核心是美國「認知」台灣是中國一部分。

從一九七一年祕密訪問中國開始，季辛吉訪問中國高達百次以上，更是唯一見過毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平中國五代領導人的外國政要；中國官方稱季辛吉為「中國人民的老朋友」，這是用來稱長期對中國友好的外國重要人士的正式用語。

季辛吉名言：「美國沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益。」其實一直實踐於美國外交政策中。更不能忘記當年與美國斷交時，季辛吉說，「我犧牲台灣不是因為我不道德，而是因為美國的國家利益需要聯中抗蘇，台灣只是這個大棋局中的一顆棋子」、「批評我的人，是因為他們不懂，國際政治沒有永恆的道義，只有永恆的利益計算」。

解讀美國的外交政策必須清醒認知：美國確實沒有「永遠的朋友」，歷史證據充分：一九七九年美台斷交、季辛吉多次暗示可以犧牲台灣；加以川普「台灣應該付保護費」的言論；台灣須認清：美國對台支持是基於利益（半導體、第一島鏈、民主櫥窗），而非情感或道義。

面對國際政治的殘酷現實，台灣不應該被動接受這種邏輯，應主動認知：創造共同利益：讓美國發現，保護台灣符合其長期利益；建立多元關係：不把雞蛋放在同一個籃子裡；強化自主能力：即使失去外援也能自我防衛；堅守價值信念：相信民主、自由、人權的長期力量。

因為歷史最終證明：基於共同價值的聯盟，比基於利益計算的權宜之計，更加持久穩定。

台灣的未來，不應建立在季辛吉式的「利益交易」之上，而應建立在民主價值的堅守與自主實力的提升之上，這才是面對「美國沒有永遠的朋友」這個殘酷現實的正確方式。

中美關係 美國 以色列 季辛吉 習近平 川普

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