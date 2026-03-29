大屋頂下／拒為賴清德的人設而台獨

賴清德宣示重啟核二核三。

他說，既已在二○二五年實現了「非核家園」的目標，現在他可以宣示重啟核能了。事隔不到一年。

面對如此翻天覆地的政策錯誤，賴清德未能誠實面對自己（不認錯），也拒絕誠實面對人民（不道歉）。

反核運動是民進黨的神主牌，迄今已有超過三十年的歷史；這場「非核家園」進入政府體制的政策操作，也逾十年。

如今朝野必須誠實面對的是：這一場從「反核」到「非核」到「返核」的社會運動及政策角力，擺明了不折不扣的是自一九四九年以來台灣所經歷的最嚴重及最惡質的政府政策錯誤，甚至可謂是在政策層級所犯下的最禍國殃民的政治犯罪。

再強調一次，如此惡質的政策災難，為一九四九年以來所僅見，無以復加。

經歷這場「反核→非核→返核」，僅以停建核四、台電虧損、核二三重啟來說，金錢耗損已經破兆元，更遑論綠能建設造成的生態破壞、綠能蟑螂窮凶極惡的貪腐，以及用「中共同路人」及「我是人／我反核」等政治穢語所造成的社會仇恨與撕裂。種種切切，皆是禍國，也是殃民。

面對此情此景，國人應當沉痛思考：出爾反爾的賴清德怎敢這樣做？社會民眾又怎能容忍他這樣做？

在這一場三十年的政策角力與辯論中，擁核派從來不反綠能，而是主張「以核養綠／有備無患／騎馬找馬」。現在賴清德及卓榮泰也說，重啟核能與開發綠能可以相輔相成，這種視角其實是合情又合理的。但是，這麼簡單的情理，為什麼不能允執厥中，而非要把台灣撕裂糟蹋到今天這個地步不可？

這幾天來，各方從各種角度來探究此一政策災禍的因果關係，本文則從林義雄這個人物切入，談反核沒人能忘掉他。

說起林義雄，大家都記得當年他戴著斗笠環島苦行的身影。林義雄的身世推高了反核的動力，但他的身世卻也混淆了核能的知性思辨。他原本主張核四公投，亦即仍持尊重「民主公決」的立場，但是在二○一四年，他卻突然改以絕食來訴求核四停建，形同自「核四公投」轉向「絕食挾持」，並因此得逞使核四停建。至此，林義雄已將反核操作與他個人的政治人設綑綁成一體，反核成了他個人願以身殉的政治旗幟，走向了個人化，失去了民主性，走向了絕對化，失去了相對性。

林義雄的人格風範殊有可堪尊敬矜惜之處。台灣的反核運動，無疑相當程度地受到林義雄的人格感召及情緒勒索的影響，應當有不少人是為了成全林義雄的自我人設而反核。然而，如今已到了國人應當從林義雄破碎的政治人設中，為能源議題重新拼圖的時際了。

蔡英文的「非核家園」也有鮮明而強烈的個人色彩。其實，以她的學養，理當比林義雄有知性，但她在非核家園的操作上卻顯得太過賣弄與旗幟化，她似乎是想以「使台灣實現非核的總統」自封為自己的「政治諡號」，其中自我標榜的政治動機昭然若揭，竟致未為國家留餘地，也未為自己留餘地。

如今賴清德的「已經實現非核家園／現在可以開始返核」的操作，已經足夠使得蔡英文無地自容。

這場「非核／返核」的政策災難，相當程度地與林義雄、蔡英文對自我「政治人設」的追求有關。當個人的英雄主義與民粹操作交互激盪，遂致釀成了這一場禍國殃民的政策災難。

如今，民進黨供奉逾卅年的反核神主牌已被賴清德下架，林義雄及蔡英文反核非核的政治人設也被賴清德擊碎。

然而，此時此際，民進黨更高位的台獨神主牌正也面臨「留不住／甩不掉」的困境，主要亦因賴清德以「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」的政治人設作繭自縛，使他必須維持此一「人設整合」，遂致其台獨路線陷於這種「走不通又丟不掉」的進退維谷的局面。

台獨的錯誤，經數十年來的思辨，其實比反核非核的錯誤更清楚明白。

比如說，民進黨可以公開以反核非核為社會運動及政策主張，等到橫柴入灶「已經實現了非核家園」，再回過頭來宣示將重啟核二核三。但是，民進黨今日絕無可能再公開宣示以「正名制憲」為社會運動及政策主張，也就是說台獨路線連一個如「非核家園」一樣試誤及改錯的機會都沒有。

民進黨如今是用「已經實現了非核家園」，來證明非核政策的錯誤。但是，民進黨不敢真搞台獨，卻以這個「做不到就是做不到」的台獨錯誤路線自欺欺人，挾持台灣。

除非瘋子才搞台獨。非核家園是錯誤的，台獨更是錯誤的。而今日台獨之所以面臨這種「走不通／甩不掉」的困境，主要也是因為被賴清德「我是一個務實的台獨工作者」的自我政治人設所捆綁。

其他的台獨人物，如李登輝、陳水扁、蔡英文，皆是從國家宏觀局勢論台獨，尚有可進可退的空間。但賴清德的一句渾話「我是一個務實的台獨工作者，在任何職務上不變」，卻使他的台獨人設個人化、旗幟化、難以剝離化；他必須搞清楚，他之所以堅持台獨，究竟是因台獨路線的正確性？或只因必須維護他被那句渾話所鎖死的政治人設？

一句渾話，綁死自己，搞死台灣。

回頭來看，如林義雄，他到底是確知反核正確而願以身殉？或更是為了自我政治人設的虛榮光圈而反核？

即以陷於激烈爭議的軍購為例。賴清德力主兩岸軍備競賽，卻在兩岸軍事抗衡的政治戰略上走入夢遊般的誤區。他高調備戰引戰，但究竟是為中華民國而戰？或為台獨而戰？抑或只是為「美國豪豬的代理人戰爭」而戰？

這些重大疑問，賴清德究竟是包藏禍心卻不敢說清楚？還是鬼迷心竅、自欺欺人，連他自己也未必真正說得清楚？

這樣的軍購預算，審議的基礎何在？

如果台獨路線最後竟只是為了捍衛保護賴清德被一句「我是務實台獨工作者」的渾話所綑綁的政治人設而已。這樣的台獨，多麼的可笑？多麼的可悲？

周處除三害。賴清德擊碎林義雄、蔡英文的政治人設，復建了台灣的能源政策，二害已除。仍必須解除賴清德「台獨金孫」的政治人設，始能使台灣跳脫台獨的糾纏。

賴清德，你要演完周處除「三害」。