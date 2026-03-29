星期透視／那些外交上被淡化的詞彙

最近幾年，中華民國外交空間並無出現可靠的樂觀指標，反而除了南非政府強硬要求我代表處改名、搬出首都，還有南韓在電子入境系統改稱我為「中國（台灣）」、丹麥在外國人居留證將我人民國籍列為「中國」、俄羅斯在不友好國家與地區名單稱我為「台灣（中國）」等事件，甚至傳出加拿大不願與我簽署幾已談完的經濟合作協定的情況。

再讓我們回想一下。世界衛生大會（ＷＨＡ）、聯合國氣候變遷綱要公約（ＵＮＦＣＣＣ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ）、「有意義參與」和邦交國這些本來常被馬英九政府提到的外交詞彙，到蔡英文政府時期已逐漸被刻意淡化處理了。尤其邦交國自廿二個大跌至十二個，丟失的邦交數比率達百分之四十五，令人不勝唏噓。

接著，立陶宛、加拿大、澳洲和過境（美國）外交這些本來常被蔡政府提到的外交詞彙，到賴清德政府時期也逐漸被刻意淡化處理了。

值得一提的是立陶宛與過境外交，前者因為同意我新設「駐立陶宛台灣代表處」（台灣一詞用罕見的Taiwanese），又率歐盟各國之先，高舉反「中」大旗，所以蔡英文時代幫忙促銷巧克力、蘭姆酒等產品，以及協助半導體技術轉移和不成比例地加大輔導對立國投資的力道。賴執政時期的立陶宛卻不再是外交亮點，主要是因為立國內閣改組、經濟受創、台資到位不如預期。

至於過境外交，原本的過境美國、訪問邦交國，常被操作成過境邦交國、訪問美國，而賴清德上任近兩年，卻只過境了美國夏威夷州和關島，連美國本土洛杉磯、舊金山、休士頓等政治意味較低的大都市都沒踏上，極不尋常。民進黨政府是否想尋求美國以外的過境（非正式訪問）地點，例如日本或目前取立陶宛而代之的捷克，值得觀察。

這些詞彙之所以被淡化，原因無他，就是因為兩岸關係惡化、外交戰再起，中共當局廣開戰線，台灣方面偶放冷槍，最後仍舊走不通或官方關係變淡了。

美國對我關係也是起起伏伏，不能說是緩步往上改善。從歐巴馬時代的「如常」，到川普第一任從一開始的「如常」到史上罕見「抗中友台的虛實高潮」，再到拜登時代的「有限度抗中友台」，還有當前川普第二任任內的「選擇性關注」（高階半導體、投資與採購）。

上一次美國有部長級官員訪台已是二○二○年八月的事了，那是川普第一任內的衛生部長阿札爾在新冠疫情期間率團來台。在他之前，要追溯到二○一四年四月歐巴馬時期環保署長麥卡錫訪台。若要再回推，將是令人驚訝的十四年空窗期，亦即要到二○○○年六月柯林頓政府時期。

美國一詞在最近之所以沒有被刻意淡化，不僅因為民進黨政府在抗「中」時必須更加宣傳美國的支持，而且因為美國行政與立法兩權各自負責部分外交的執行，國會仍有不少有限度支持台灣的聲音。另在美國，智庫生態特殊，聲音常在台被過分放大。

還有一個原因，亦即目前川普政府看台灣多在於台灣半導體產業系統轉移至美，還有巨幅對美投資承諾和軍購、商購，民進黨政府只好幾乎全部正向解讀並加以宣傳。

總而言之，被淡化的外交詞彙應是有對我不利之處，但沒有被淡化的也不一定全都有利，值得全民省思。

（作者為政治大學外交學系教授）