讀家觀點／AI用於論文 台灣需有完整揭露規範

近年生成式ＡＩ快速進入高教場域，學位論文是否可用ＡＩ、使用程度、是否揭露及如何揭露，已成學術倫理與論文品質保證的重要課題。日前「政大博士論文虛構文獻」事件，凸顯ＡＩ幻覺、錯誤引文與責任歸屬等問題，更提醒大學：ＡＩ用於學位論文勢將成常態，如何建立規範守住學位論文最核心的原創性、責任性與可信度，從而維護大學公信力，實已刻不容緩。

台灣主要大學陸續對生成式ＡＩ用於學術研究提出規範，但明確度不一。陽明交大與成大的規定相對完整，要求研究或論文若用ＡＩ，應揭露工具、用途與過程，並由作者自負責任；強調ＡＩ僅做輔助，不可取代原創思考與寫作，亦不得列為作者。清大提出校級原則，要求學生在作業或報告中說明ＡＩ使用情形，部分院所已將相關聲明制度化。

相較下，台大與政大偏向「校級原則、教學指引、由教授裁量」模式，要求學生標示ＡＩ使用並查證，須與指導教授溝通，但尚未建立全校學位論文揭露規範。台師大也訂定校級指引，社工所則明定ＡＩ可用於論文發想與修訂輔助，但不得取代原創撰寫；若用於摘要與架構，須交代工具、範圍與人工查核情形。整體觀之，國內大學已建立基本方向：有限使用、應予揭露、責任自負；但多屬原則層次，對揭露格式、適用範圍與查核方式，仍缺具體規範。

觀察國外名校，普遍允許ＡＩ有限使用，強調制度化揭露、作者本人負責、ＡＩ不可取代核心學術判斷。牛津、麻省理工、劍橋、普林斯頓等校更要求揭露ＡＩ工具名稱、版本、使用環節、提示語，甚至附對話紀錄或聲明文件。其規範之完整性與可操作性較台灣為高；而不同學門關注點亦有別。自然科學的規範旨在防止ＡＩ破壞研究結果的可驗證性與可再現性；人文社會科學的規範旨在防止ＡＩ稀釋研究者本應親自完成的理解、判斷與論證責任。

自然科學較擔心ＡＩ介入影響資料真實性、方法透明性、程式與圖表的可追溯性，及結果能否再現。故國外名校要求把ＡＩ使用，寫進研究方法或正式揭露文件。人文社會科學則更在意ＡＩ是否侵入文獻判讀、概念建構、論證形成與作者性，如普林斯頓大學經濟系要求論文應附ＡＩ檢核清單及附錄，記錄提示語和回答，清楚交代ＡＩ用於研究與寫作哪些環節。

人文社會科學特別警覺ＡＩ介入學位論文是否稀釋研究者的理解、判斷與詮釋，因這類論文的良窳，不僅看蒐集資料的多寡或文字流暢度，更要看論文中研究者的文獻判讀、概念建構、論證形成，及將研究對象與社會現象放在脈絡中所做詮釋與價值判斷。若ＡＩ過度介入這些環節，雖可提高效率，卻也將削弱研究者本應親自完成的學術工作。

論文使用ＡＩ將成常態，台灣各大學須超越「ＡＩ可用或不可用」原則宣示，依學門建立完整、可操作的揭露規範，明定哪些用途應揭露、於何處揭露、是否揭露工具版本與提示語、是否附使用紀錄，及指導教授與口試委員如何查核。文章千古事，得失寸心知！期待ＡＩ時代博碩士生在合宜規範引導下，更能展現學術論文對千秋萬世應負的重責大任。