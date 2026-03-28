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海洋資源 可解能源糧食荒

聯合報／ 李武忠／農漁經學者（台北市）

美以伊戰爭未見緩和，不僅對全球石油、天然氣、柴油等能源供應鏈造成史無前例的衝擊，也連帶影響到各項關鍵材料和石化產品、化學肥料、氦氣、藥品等流通，嚴重干擾相關產業營運及民眾生活。尤其化肥短缺和高價，嚴重影響糧食生產和供應，恐衍生糧荒危機，讓搶油搶糧的夢魘再度浮現。

許多高度依賴能源進口的國家，儘管歷經多次能源危機、吃足苦頭，也深刻體認到優化能源結構、提高國內自給率、促進進口來源多元化的重要性，但政策執行成果明顯不如預期。如何找到充分穩定的能源和糧食來源，將成為未來全球國家競爭力的關鍵。

海洋覆蓋地球表面百分之七十面積，蘊藏豐富能源與資源，也是全球超過卅億人日常攝取的蛋白質和食物來源。海洋相關產業涵蓋沿海旅遊、航運、港口、海洋再生能源、生物技術、漁業暨海水養殖、海底採礦等產業，若能善加利用，將是解決未來能源和糧食供應不足絕佳途徑。

在糧食供應方面，透過海洋養殖和捕撈，每年提供海產數量近兩億公噸，已成為構建多元化食物供給體系的重要途徑。隨著深遠海海水養殖技術提升以及栽培漁業的擴大推動，養殖漁業產量將超過海洋捕撈，為人類糧食需求做出更大的貢獻。

在海洋再生能源方面，海洋能源包括波浪能、潮汐能、洋流能、海洋溫差能和鹽差能等。據估計，波浪能的裝置容量幾乎與全球電力消耗量相當；潮汐能比太陽能和風能更可靠。沿海國家（如台灣），若能有效開發利用，能有效優化能源結構、提高自主率，不僅有助於「藍色經濟」推動，亦有望解決ＡＩ算力需耗費大量電力的難題。

中國大陸已將海洋能列為新型能源體系之一，不僅建成全球首台兆瓦級漂浮式波浪能發電裝置，還將牽頭制定海洋能轉換系統國際標準體系，展現強烈企圖心。台灣四面環海，具推動海洋能的條件，唯應避免重蹈離岸風電和漁電共生的錯誤！

儘管海洋能源潛力超過其他再生能源，但需要有效實施和規模化開發。想要落實海洋能產業化，並充分發揮海洋能優勢，仍需積極針對技術成熟度、降低成本、資金投入、市場創建、有效監管、政府支持、設施暨環境維護等做出改善，並系統性培育更多高素質海洋科技人才，才能確保海洋永續開發利用。

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