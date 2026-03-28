塑膠袋之亂 環保政策契機

千年不化的塑膠製品，是環境汙染的最大宗，如海洋的塑膠微粒、健行步道兩旁滾動的塑膠瓶、花花綠綠的塑膠袋。有玩笑說：「在山中迷路時，沿著垃圾就可以找到出口。」足以證明塑膠製品已氾濫成災。

人人都知道塑膠製品危害之大，但僅止於認知，在生活中塑膠袋因便宜方便仍受歡迎。縱使台灣一直推動減塑計畫，如大賣場需付費購買塑膠袋，但一個又大又厚的袋子，只是顧客口袋裡的九牛一毛，當然成效有限；尤其宅急便送餐送貨流行後，非有不漏水、不怕碰撞、且用完即丟的塑膠袋不可，致使減塑成為施政的天方夜譚。

二○二○年新冠病毒肆虐、人人自危，口罩像護身符緊緊掛在臉上，即使是悶熱的夏天，誰都不敢脫下口罩。原本在公共場所最難要求民眾戴口罩，在當時卻不費吹灰之力，快速達成戴口罩的習慣；現在疫情過了好幾年，還有許多人只露出半張臉，口罩拿不下來，成為生活的習慣。

現今中東戰爭，產油國不輸出石油，連帶發生塑膠袋之亂，或囤積、或搶購、或抬價，民眾擔心賴以生活的製品取得不易，產生莫大危機感。此時，政府應看到塑膠袋停用或減用的契機，「窮則變，變則通」，改變民眾購物濫用塑膠袋的習慣，多年來窒礙難行的減塑政策才有望達標。