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油價走高 順勢養成減塑習慣

聯合報／ 卓瓊鈺／成大物理治療學系兼任副教授（台南市）
中東戰火影響石化原料供應，引發塑膠袋、塑膠盒缺貨。記者蘇健忠／攝影
中東戰火影響石化原料供應，引發塑膠袋、塑膠盒缺貨。記者蘇健忠／攝影

前幾天去買便當，帶了塑膠袋去，老闆娘說現在塑膠袋很貴耶，而且還買不到貨。因為石油漲價的關係，老闆說塑膠袋可能會漲三倍。筆者嚇一跳，回家查了一下，從三月初到現在，塑膠袋已經漲了四成。此外，如醫療用品，塑膠製的也漲價或是缺貨，讓大家苦不堪言。戰爭引發的物資漲價固然可怕，但如果能讓大家養成減塑的習慣，也能帶來一些正面改變。

今年過年前，與家人去泰國旅行，發現他們旅館裡面的礦泉水都是玻璃瓶。詢問在泰國當台商的表弟，他說這樣有利於環保，因為這些瓶子可以重複裝水。反觀台灣，旅館一次就給四個塑膠瓶裝水，不但製造垃圾，也喝下許多塑膠微粒。再者，他們超市的塑膠袋也比台灣薄很多，也是必須付費；路上也沒有太多手搖飲店，所以飲料垃圾感覺沒有那麼多。此外，旅館餐廳白板還寫下前一日大家就餐浪費的食物公斤數，提醒人們拿取適量食物就好。整體感覺，曼谷這個城市的環保意識更普及，台灣還可以再加油。

面對這一波的塑膠製品漲價，盤商囤貨，我想，除了醫療必需品外，或許可以乘機減塑，如先整理家中的塑膠袋或是環保袋，出門購物盡量使用自己的袋子。最近不是有位明星帶了一個塑膠袋上紅毯嗎？所以使用環保袋裝東西，也是一種時尚喔！此外，大家逐漸喜歡使用環保杯買手搖飲，主要是因為價差不少；所以如果小吃店的外帶餐具、塑膠袋也要付費，或許大家也會少用一些塑膠製品。住家附近有間好吃的麵店，外帶要加五元，大家現在都帶自己的餐具去裝，也可以減少很多垃圾。

減塑環保關係到後代子孫所生活的環境，因為塑膠是不容易分解的。發明塑膠袋的人曾說「塑膠袋可以用一百次」，沒想到因為太便宜，大家就濫用。既然塑膠袋因為能源短缺變貴，呼籲大家從源頭開始減少使用。只要日常生活能夠減塑與回收，相信塑膠製品的漲價對生活的影響就會減少；等中東戰爭過去，大家也就養成減塑的習慣了！

塑膠微粒 減塑 塑膠袋 石油 漲價 環保 中東

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