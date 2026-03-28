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顏慧欣請辭信 照見國家治理問題

聯合報／ 陳貴端／立法院前立法諮詢中心成員、逢甲大學客座教授（台中市）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，辭世前仍於加護病房寫下請辭信及建言，展現對國家使命之堅持，令人動容惋惜。然而，這不僅是個人最後的責任承擔，更是一面鏡子，照見國家治理的深層問題，當前政府體系在人才培育、制度運作與決策品質上，正出現結構性失衡，並逐步影響國家治理能力。

當前政務官與文官體系逐漸失衡。政務首長過度政治任命，專業不足卻主導決策，形成「外行領導內行」常態。政策往往以選舉為依歸，而非國家長遠發展，致使法規鬆動、方向反覆，行政體系疲於應付政治壓力，專業官僚反遭邊緣化。當決策邏輯由理性轉為政治算計，治理品質自然下滑。

更值得警惕的是，文官體系正出現鬆動。近年教師流失、公務人員離職率攀升，反映的不僅是待遇問題，更是制度信任與使命感的流失。當升遷與任用逐漸受政治因素干擾，專業不再是唯一標準，優秀人才勢必選擇離開。長此以往，行政體系難以穩定，政策延續性亦遭破壞。文官本為國家治理中樞，其尊嚴與保障一旦受侵蝕，政府公信力亦隨之動搖。

另一方面，廉政、審計與司法功能未能有效發揮，亦使問題更加嚴重。權力若缺乏實質監督，易滋生權錢交易與政風敗壞。近年行政與立法衝突頻仍，覆議、不副署、不執行等爭議，甚至司法涉入政治爭端之疑慮，均已侵蝕三權分立與制衡原則。制度原為防止權力濫用，如今卻淪為權力對抗工具，令人憂心。

此外，國家發展缺乏前瞻整體規畫。在國際局勢動盪、能源與地緣政治風險升高之際，政府未能夠提出清晰且可行的長期戰略。過度倚賴單一對外策略，使經濟與安全承受高度不確定性；產業界長期反映的結構性問題未解，傳統產業壓力沉重，經濟韌性逐漸削弱。

顏慧欣的請辭信與建言，對我們啟示：支撐國家的，不只是制度，更是制度中的人與價值。若人才持續流失、制度失衡，政治凌駕專業將導致士氣低落，治理能力終將遲滯不前。

面對此一危機，改革刻不容緩：

一、建立專業導向任用制度，降低政治酬庸，強化政務官專業門檻。

二、重建文官保障與榮譽，建立合理責任制度，使公務員敢任事、願承擔。

三、改革考績與升遷機制，由年資轉向績效與貢獻，培養具整合能力之高階文官。

四、強化國家級人才培育體系，培養具國際視野與使命感之行政人才。

五、恢復行政與立法理性互動，確保憲政體制正常運作，避免政治對抗侵蝕制度。

文官體系若失去穩定與榮譽，國家治理終將淪為短期政治操作。唯有讓專業回歸、制度重建，方能培育出願意為國承擔、主動任事的人才，使國家在動盪局勢中穩健前行。

地緣政治風險 加護病房 顏慧欣

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