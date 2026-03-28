別讓優秀成被霸凌理由

台美關稅談判重要推手、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣於十二日因病辭世，享年五十三歲，近日卻傳出生前疑似遭職場霸凌。儘管行政院長昨日已經指示啟動事實釐清程序、請外部委員參與調查，但這則疑似霸凌的新聞，仍重重壓在筆者的心裡。

顏慧欣是新聞中的主角，我曾經感受過她的溫暖與堅強。當她的遭遇被公開，我不只是替她難過，更像是被帶回過去—那些過去在職場中，被忽視、被貶低、甚至被刻意刁難的時刻，一一浮現。

在許多組織裡，一種隱形卻普遍的現象始終存在：當一位有能力、有想法、願意承擔責任的女性進入新環境，迎接她的，未必是支持與合作，而可能是來自既有權力結構的防備與排擠。那些傷害，未必張揚—是在會議中被刻意忽略的發言、是在信件裡被扭曲的語氣、是在私下流傳的質疑與否定。表面上看似「只是工作的一部分」，但長期累積，卻足以侵蝕一個人的自信與尊嚴。

我們常說職場講求專業與績效，但現實中，情緒與權力的運作，往往比制度更有影響力。當資深者無法正視自己的不安，或缺乏帶領他人成長的能力時，最容易選擇的方式，就是壓制那個「看起來太亮眼的人」。然而，這樣的壓制，不只是對個人的傷害，更是對整個組織的消耗。因為被打壓的，往往正是最願意投入、最有潛力、也最可能為團隊創造價值的人。

我想對那些已經在職場中擁有資源與位置的主管說：請不要輕易用權力去否定另一個努力的人。你或許看見的是一個「威脅」，但他其實只是想把事情做好；你或許以為那只是「一點點的提醒或修正」，但對方承受的可能是一整天、甚至長達數年的自我懷疑。每一個人都有壓力，都在各自的位置上努力生存。但壓力，不該成為傷害他人的理由。

也想在此分享一些碰上職場霸凌時的應對技巧給各位。第一步：保留證據，停止自我懷疑；第二步：釐清界線，適度回應，例如「希望可以針對具體工作內容討論，而非個人評價」，畫下界線。

第三步：尋找盟友，如可信任的同事、跨部門主管，讓自己不孤立；第四步：當情況持續，請有策略地向更高層或正式管道反映。最後一步，評估去留：長期霸凌會造成心理與身體傷害，當環境無法改善時，離開不是失敗，而是對自己的負責。

真正成熟的領導，不是壓過別人，而是讓更多人可以一起站穩。而一個健康的職場，應該容得下優秀，而不是消滅優秀。

願我們都能在自己的位置上，選擇不再成為傷害的一部分。也願每一個認真努力的人，都能被好好對待。