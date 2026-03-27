戰爭蝴蝶效應：塑膠袋之亂

美國與以色列對伊朗的軍事行動，不論其正當性如何，戰火延燒近一個月，影響早已超越區域衝突。伊朗反制石油運輸要道與產油設施，使全球能源市場劇烈震盪；當全球約五分之一石油與天然氣仰賴荷莫茲海峽運輸，而該通道幾近中斷，這場戰爭勢必成為牽動全球經濟的系統性危機。

從社會學視角觀察，這場能源衝擊揭示現代社會的「高度依賴性」。依據依賴理論，全球經濟並非平等互動，而是由核心與邊陲構成的不對稱結構；能源等關鍵資源集中於中東少數地區，使多數國家長期處於依賴者角色。

德國社會學家貝克提出的「風險社會」概念，正好說明當前局勢。在全球化時代，風險多由「人為」決策製造，並跨國擴散，中東戰火引發的能源危機，正是一種典型的制度性風險；川普狂妄不定的性格，造成衝突雖發生在區域，代價卻由全球承擔。這也揭示全球化的脆弱本質，供應鏈看似多元，實則依附於少數關鍵通道，一旦中斷即產生連鎖崩解。

儘管各國高舉綠能轉型願景，但現實是全球仍深度依賴石油與天然氣。這種依賴不僅存在於發電，更滲透交通、塑化與日常用品；能源一旦受阻，帶來的不只是價格上漲，而是整體社會運作失衡。近期現象正是「風險外溢」的具體展現，印度液化石油氣短缺，十天內賣出四十萬台電磁爐；台灣則出現塑膠袋價格暴漲、甚至缺貨的「塑膠袋之亂」，漲幅高達六成。能源並非抽象議題，而是深嵌於日常生活的基礎結構。

更令人憂心的是電力供應風險，台灣高度依賴天然氣發電，而天然氣同樣仰賴海運進口。若荷莫茲海峽持續受阻，不僅油品短缺，液化天然氣運輸亦將受影響，甚至可能引發缺電危機。伊朗封鎖航道，顯示石油已成為戰略武器；能源不只是商品，而是可影響全球秩序的政治工具。因此我們應重新檢視能源政策，過度理想化的綠能轉型忽略過渡風險；再生能源尚未穩定前，又排除核能等基載能源，反而使結構更脆弱。

對於不產油的國家而言，多元能源配置是必要選擇，而非意識形態之爭。世界貿易組織亦警告，若海路持續關閉將造成肥料短缺，進而衝擊農業、糧食、化工到醫材供應，推升全球物價。能源危機正快速外溢為糧食與通膨危機，就連台灣引以為傲的晶圓產製環節，需要的原料也會被影響。

回到根本，美國與以色列的軍事行動，是否充分評估其全球後果？當戰爭引爆能源、糧食與通膨等連鎖危機，代價卻由全世界承擔。戰爭帶來的不是勝負，而是更高的生活成本與不確定的未來。能源成為武器，全球也必須重新理解安全的意義；若缺乏避免「資源武器化」的思維和機制，每一次戰火都可點燃全球體系最脆弱的神經。戰爭的代價真的值得嗎？