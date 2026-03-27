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輿論分歧 更需要理性討論

聯合報／ 郝至順／航太退休人士（台中市）
柯文哲案後記者會，支持者們於記者會場外舉布條聲援。記者曾原信／攝影
柯文哲案後記者會，支持者們於記者會場外舉布條聲援。記者曾原信／攝影

柯文哲京華城案一審宣判，不僅關乎政治人物的責任歸屬，也牽動政黨發展及社會對司法的信任。

就政治層面觀察，柯文哲以「非藍非綠」自我定位，吸引中間選民與年輕族群支持，漸形成台灣政治第三力量。然當面臨司法爭議，其個人形象與公信力被檢視，也影響支持者信心；政黨高度依賴單一領袖，發展穩定性相對脆弱。

民眾黨此刻正面臨重要轉折，面對衝擊，能否強化決策機制、培養多元領導層，並持續提出具體政策主張，將是發展關鍵。如何由「以人為主」逐步走向「以制度為本」，也是多數新興政黨必經的歷程。至於柯文哲個人的未來，司法結果固然重要，但社會觀感與時間因素同樣具有關鍵影響。

民主制度下，司法獨立是基本原則，政治運作須接受法律規範。社會輿論之所以易有分歧，因一方關注程序正義與證據標準，另一方則從政治脈絡加以解讀，故無法在多元觀點中維持對制度的基本信任。近年「素人從政」與「非典型政治人物」帶來新的政治想像，但民主社會的政治更替與制度調整是常態，重要的是更成熟的制度運作與更理性的公共討論，方能使政治發展更趨穩健。

柯文哲 京華城案 民眾黨 司法

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