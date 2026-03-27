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京華城案 機關算盡的機巧
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院昨重判柯文哲十七年徒刑。本案「局中有局」、政商機關算盡的機巧，三點值得深思：
一、創設容積獎勵爭議何不函請中央釋示？京華城新建商辦大樓非屬都更案，市府創設容積獎勵依法無據，都委會曾有異議。地方政府如有疑義，理應函請中央主管機關解釋，卻只邀幾位委員開會研議，有悖常理。
二、容積獎勵額度如何自圓其說？各縣市都市計畫變更附帶回饋條件，明定一致標準。京華城案「創設」容積獎勵額度，與申請人貢獻程度是否匹配？如何說服外界質疑「失衡」？
三、地方首長實係都委會影武者。京華城案發，柯文哲以「不知道」回應外界，推諉副市長彭振聲及都委會決議。表面上都委會採合議制，但重大案件業者透過民代關切，市長知情是常理。但知情不代表有圖利故意，柯原應勇於面對。筆者曾是資深都委會委員，地方首長係都委會影武者，這是常識。
一九九八年「廢省」末期，筆者處理地政界歷來最大土地變更案，面對長官施壓、獨赴三位監委約詢，加上擋人財路的安全顧慮，始終堅持專業，最終得到當時內政部長黃主文的支持。雖也付出代價，但相較一旦案發，面對司法的無言以對，實微不足道！故京華城案尤其引人省思。
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