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司法天平公正才有「結案」

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）
鄭文翔
鄭文翔

眾所矚目的京華城案一審判決揭曉，台北市前市長柯文哲因涉及收賄、圖利及多項侵占背信罪名，被法院重判有期徒刑十七年六個月，並宣告褫奪公權六年。這項判決不僅象徵著一位曾經以清廉自許的政治明星跌落神壇，更為台灣投下一顆足以引發政治版圖巨變的深水炸彈。

對於柯的支持者而言，這是一場漫長的「政治迫害」，但法院判決詳細羅列了關於容積率調整過程中的種種違法疑慮，以及與威京集團的金流往來。儘管全案仍可上訴，但一審的高額刑期已預告柯文哲的政治生命，正走向極度不確定的邊緣。

宣判前夕，柯文哲引述「蘇格拉底之死」的故事，這比喻反映其內心的矛盾掙扎；他似乎試圖透過古希臘的悲劇來傳達一種訊息，即民主制度若缺乏理性的土壤，極容易演變成多數人的暴政。這種訴求固然能激起支持者的同情與悲憤，卻也同時反映出政治人物在面對司法檢驗時，往往傾向於將法律問題轉化為政治問題，試圖藉此削弱裁判的正當性。

在這場司法攻防中，程序正義也成了社會議論的焦點；從偵查期間的資訊外洩到媒體的大篇幅披露，讓「偵查不公開」這項基本原則支離破碎，為何特定的報導能夠掌握連律師都未必知曉的偵查細節？司法與媒體間的曖昧關係，讓「政治迫害」的說法有了滋長的空間。如果司法過程不能保持純淨，無論最終的判決多麼具有法律理據，都很難在公眾心中真正的「結案」。

國民黨的立場則顯得微妙且耐人尋味，面對在野陣營的合作需求與對司法中立的疑慮，藍營選擇聲援與批判並行；他們擔憂執政黨利用國家機器進行政治清算，卻也必須面對法律事實可能帶來的道德衝擊。對於在野黨而言，團結或許是抵禦打壓的唯一手段，但團結若建立在對法律證據視而不見的基礎上，恐面臨更大的政治風險。如何在捍衛司法正義與對抗政治干預間取得平衡，成了在野合作最大的考驗。

這起判決將持續發酵至二○二八年，台灣人渴望清廉政治，對司法成為政治工具也頗為敏感。當在部分人士心中「救世主」般的人物被判刑，代表一種政治的崩解—過度強調個人意志，卻忽略了制度規範的重要性。在數位洪流與資訊破碎的時代，聲量可以快速造神，卻也能在頃刻間毀神。

判決後，台灣政治版圖將進入重整，第三勢力的支持者是否會因為領袖的受挫而崩散，或是會轉化為更強大的悲情力量，取決於後續訴訟的進展與民眾黨能否超越個人體制。政治人物遭遇攻擊不稀奇，能在攻擊與判決中屹立不倒的，唯有禁得起證據檢驗的清白。

此案從偵查程序的改進、司法官的中立到政黨內部管理，提供了許多的反思材料。法律的威嚴在於一視同仁的公正性，無論是平民百姓還是權傾一時的首長，在法條面前都應無所遁形。唯有當社會能理智將法律事實與政治立場分離，我們才能從紛擾的口水戰中，看見公平正義的天平依然挺立。

柯文哲 司法 京華城案

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