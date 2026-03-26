復健病床排隊 科技解決

家母年逾八旬，兩個月前因為脊椎長了根骨刺壓迫到神經，雖然開刀去除骨刺，但右腳依然無法用力，因而只能住院復健，原本在骨科住了一個月，後來在主治醫師的協助下，轉到復健科又住了一個月，最後因政府規定被迫離開醫院回到家中。一切就緒後，家母返回家中開始等待復健病床排隊，而這也是最為困難的事項。

現行的復健病床排隊必須一家家醫院去掛號排隊，但家母因不良於行，我們兄妹三人必須有人請假帶著健保卡和病歷摘要到醫院掛號問診，醫師確認有病床後才能入住，而若沒有病床，便必須再尋找下一家，現階段我們已經找了五家，卻仍未能夠找到病床。

筆者以為，在少子化的趨勢下，未來老年人只會多不會少，對於復健病床的需求也會愈來愈多。筆者建議，衛福部應協調並整合所有醫院，開發相關復健病床排隊系統，讓有需求的病患與家屬能夠一目了然，如此不但能節省掛號費用，也能省節病患家屬時間，避免因經常請假而遭到主管刁難或白眼，甚至工作不保。