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改善認知症照護 只撒錢還不夠

聯合報／ 伊佳奇／認知症整合照護專家、台北市政顧問（台北市）

賴總統長照政策「長照三點○」上路，計畫投入一二○○億，其中針對困擾認知症（失智症）家庭的照護問題，衛福部以「獎勵布建失智住宿資源計畫」投資逾二十億元，獎勵設置認知症床位，目標全台增設九百床住宿床位。究竟投資就能生出認知症照護專業人才及服務，還是又見蚊子館？

猶記二○一七年賴總統擔任行政院長時，稱照服員「月領三萬元當做功德」；竟不知當時照服員其實領不到三萬，「迫使」衛福部趕緊調高待遇，希望用錢來補足照服人力。如今又再撒錢，解決認知症住宿資源不足的困境，期望用錢讓認知症照護資源「自動」到位。

從長照一點○到三點○，政府從未重視培養認知症專業照護知識與人才，法令規範長照機構設置標準，卻限制長照機構收費標準，使得問題延宕至今，住宿床位及專業人力持續不足。這些若無法從觀念、教育、法令等改進與紮根，問題只會不斷擴大，原因是隨著高齡人口快速增加，認知症患者也隨之成長。

握有資金的保險、建築等業者，早就對長照市場躍躍欲試，但受限於衛福部相關法令而遲遲不願投入，原因就在於他們是營利事業而非社福團體，若無法將營利回饋給董事會及投資者即無法交代。惟衛福部要求須具備法人資格，產生營利後亦須依法優先用於法人經營與公益事項，不得分派給董事，再運用長照服務法第卅五條產生收費天花板限制。

再者，有品質的認知症照護門檻實高於一般長照服務，除需要專業環境、空間規畫，更需要培養專業照護人力及高於政府所要求的照護比，這些都是成本。試問，認知症照護成本遠高於一般長照成本，卻又限制收費，那還有誰願意投入？關鍵回到人才，台灣至今欠缺認知症專業教育體系，學校或社會仍在一般知識與能力上作短暫培訓，從未建立跨領域、學科的認知症知識架構；衛福部僅以八小時的「專業訓練」來要求，如何培養「以人為本」的專業人才？

日本早已意識到認知症照護的重要性。除視為國安問題，並在內閣府設置「認知症對策推進總部」，於二○二四年通過內閣會議審議，制定「認知症對策推進基本計畫」；還制定認知症基本法，基本理念是實現「認知症患者能有尊嚴有希望地生活」。

隨著認知症患者增加，受影響的家庭會將問題轉化成社會問題，產生的不僅是照護費用，還衍生許多社會成本，且不限於患者走失、衝突、躁動等精神行為症狀。問題若非發生在自己家庭，一般民眾可能無法感受，遑論政策制定與執行者。執政者應以同理心關切認知症照護，規畫政策環境的基礎建設；持續以撒錢建立短期政策亮點，無法根本解決認知症照護問題。不要將問題留給「自己的未來」。

衛福部 賴總統 長照 失智症

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