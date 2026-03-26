改善少子女化 預算安排有盲點

近日政府研擬開放家有十二歲以下兒童者，可申請外籍家庭幫傭。政策一出，雖有部分家庭叫好，但多數家長社群裡卻充斥著無奈心聲：「我們缺的不是外傭，是請外傭的『錢』。」政府高喊少子女化是國安危機，預算屢創新高，為何年輕人對生育依然卻步？社會上有聲音說「撒幣沒有用」，但這是誤導，因為問題在於「撒幣」的對象根本不是家長。

回顧「少子女化計畫一點○」，政府將施政主軸全數押注在「擴充機構量能」，結果證明狂蓋硬體、補貼機構並無法成為「催生」動力。令人感到荒謬的是，最新端出的「計畫二點○」竟換湯不換藥，延續過去績效不彰的盲點，依然將預算重壓在「公共化機構」上，改善少子化的ＫＰＩ不看「出生人口數」，卻看「家外送托率」。

攤開真實預算分配，資源與人數呈現極度不公的倒錯。全台灣有高達七成五的幼兒是由家長或親屬自行照顧，這群家庭僅能分得三成二的育兒津貼預算；反觀僅占二成五的家外送托的孩子，政府除了給家長托育補助外，還挹注外包的非營利組織和準公共機構，共占了高達六成八的少子化預算；送托與非送托得到的政府支持，存在巨大資源落差，不僅變相懲罰想要自己帶小孩的父母，或需要工時彈性而無法送托的家庭，更是用經濟壓力逼迫家長去排隊抽籤。

更令人憤怒的是政府並非沒有錢，而是把錢「溢編」、創造家外托育率提升的假數據。據精算，在出生人口逐年遞減、現行托育機構收托率僅約六成的現實下，政府依然為填不滿的名額編列高額預算；持續砸重資狂蓋硬體，未來恐將淪為一堆「托育蚊子館」。

在通膨嚴重、高房價壓垮年輕人生育意願的今天，政府至少應在育兒支援上給予「實質」幫助。家長最渴望的是能彈性運用的現金補助，而非把錢綁死在機構。

去年南韓已透過實質提供家長高額補助，成功翻轉生育率的走勢。比起開放聘用外傭照顧小孩，不如重新分配少子女化預算、將焦點放在眾人這邊，而非四分之一的家外送托人口，並停止浮報準公共機構預算；光是將每年數十億的溢編預算解鎖，使育兒津貼翻倍、津貼調升，即可讓年輕人對未來有安定感。

應落實「補助跟著孩子走」，不論家長選擇公托、私托或自己帶，國家都能給予同等的經濟支持，還給家長公平的教育選擇權，才真正能讓年輕人敢生且無負擔。